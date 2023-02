M2 Pro/Max vs M1 Pro/Max : À quel point les nouvelles puces Apple Silicon sont-elles plus rapides ?

Apple a lancé son nouveau silicium personnalisé M2 Pro et M2 Max à l’intérieur des nouvelles machines MacBook Pro et Mac mini. Outre des processeurs, des GPU et des moteurs multimédias plus puissants, les puces prennent en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée et même une sortie vidéo 8K. Suivez notre comparaison détaillée entre M2 Pro/Max et M1 Pro Max pour savoir comment tout s’empile et quelle amélioration attendre.

Apple a donné un grand rafraîchissement au MacBook Pro et au Mac mini pour commencer 2023. Les machines sont plus performantes et ont plus de flexibilité en ce qui concerne les configurations avec les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max.

Que vous soyez à la recherche d’un nouvel ordinateur portable ou d’un Mac de bureau ou que vous soyez simplement curieux de savoir comment tout se compare, allons-y !

M2 Pro/Max contre M1 Pro/Max

CPU, GPU, mémoire, spécifications du moteur neuronal

M2 Pro M1 Pro M2 Max M1 Max CPU 10 ou 12 cœurs 8 ou 10 cœurs 12 cœurs 10 cœurs GPU Jusqu’à 19 cœurs Jusqu’à 16 cœurs Jusqu’à 38 cœurs Jusqu’à 32 cœurs Moteur neuronal 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs 16 cœurs Mémoire unifiée Jusqu’à 32 Go Jusqu’à 32 Go Jusqu’à 96 Go Jusqu’à 64 Go Stockage Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Jusqu’à 8 To Bande passante mémoire 200 Go/s 200 Go/s 400 Go/s 400 Go/s

Apple affirme que le M2 Pro offre des performances CPU jusqu’à 20% plus rapides et des performances GPU 30% plus rapides que le M1 Pro. Et le moteur neuronal M2 Pro a vu sa vitesse augmenter de 40 % par rapport au M1 Pro.

Vous avez également jusqu’à un processeur 12 cœurs et un GPU 19 cœurs avec le M2 Pro.

Pour M2 Max, Apple affirme que les mêmes améliorations de performances de 20, 30 et 40 % ont été obtenues par rapport au M1 Max pour le CPU, le GPU et le moteur neuronal.

Et M2 Max prend en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée, un processeur 12 cœurs et jusqu’à 38 cœurs GPU.

Nombre de transistors

Le nombre total de transistors est passé de 33,7 milliards sur le M1 Pro à 40 milliards sur le M2 Pro et de 57 milliards sur le M1 Max à plus de 67 milliards sur le M2 Max.

Scores de référence du processeur

Les tests de Brian Tong et de Macworld sur le nouveau et l’ancien Apple Silicon montrent que les performances du processeur ont augmenté autant que l’affirmation d’Apple de 20% dans les résultats de Geekbench 5.

Par exemple, le score multicœur du M2 Max est de 15 240 contre 12 750 pour le M1 Max. Cependant, le score monocœur entre ceux-ci est plus proche d’une amélioration de 14%.

par Brian Tong

Moteurs multimédias

Comme leurs prédécesseurs, les M2 Pro et M2 Max disposent de moteurs multimédias dédiés pour offrir une prise en charge accélérée par le matériel H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW. Et ils disposent du même nombre de moteurs que le M1 Pro/Max.

Apple affirme que la différence réside dans le fait que les nouveaux moteurs multimédias offrent des performances améliorées telles que « deux fois la prise en charge ProRes pour accélérer considérablement la lecture et le transcodage multimédia ».

La puce M2 Max continue d’inclure deux moteurs d’encodage vidéo et deux moteurs d’encodage et de décodage ProRes comme le M1 Max.

M2 Pro M1 Pro M2 Max M1 Max H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW avec accélération matérielle ✅ ✅ ✅ ✅ Moteur de décodage vidéo ✅ ✅ ✅ ✅ Moteur d’encodage vidéo ✅ ✅ – – 2x moteurs d’encodage vidéo ❌ ❌ ✅ ✅ Moteur d’encodage et de décodage ProRes ✅ ✅ – – 2 moteurs d’encodage et de décodage ProRes ❌ ❌ ✅ ✅

Benchmarks GPU/moteur multimédia

Les résultats de Geekbench ont montré que les affirmations d’Apple étaient vraies. Lors des tests MacBook Pro de Brian, le M2 Max a été capable de déchirer une exportation ProRes presque exactement 2 fois plus rapide que le M1 Max, et il a même battu le M1 Ultra.

Via Brian Tong

Bien que toutes les performances d’exportation vidéo ne voient pas tout à fait la même amélioration 2x que ProRes, il y a toujours un coup de pouce à tous les niveaux avec les nouveaux moteurs multimédias et GPU. Pour une exportation Adobe Premiere, le M2 Max a terminé 5 minutes plus vite que le M1 Max.

Via Brian Tong

Socket en charge de l’affichage externe

Un autre domaine dans lequel les M2 Pro et Max vont au-delà des M1 Pro et Max est la prise en charge de l’affichage externe. Le nombre de moniteurs pris en charge reste le même jusqu’à 2 avec M2 Pro (3 pour M2 Pro sur Mac mini) et jusqu’à 4 avec M2 Max.

Cependant, le nouveau Apple Silicon peut prendre en charge un écran jusqu’à 8K/60Hz ou 4K/240Hz via HDMI.

Récapitulatif M2 Pro/Max vs M1 Pro/Max

Si vous êtes un professionnel qui a besoin du dernier et du meilleur d’Apple (ou qui ne vous dérange pas de dépenser de l’argent, peu importe ce que vous faites), l’achat d’un nouveau Mac avec le dernier Apple Silicon en vaudra la peine.

Cependant, pour quiconque possède déjà un Mac M1 Pro/Max et/ou n’a pas de flux de travail nécessitant les performances les plus rapides absolues, la transmission du nouveau matériel peut être la plus logique.

Pour ceux qui ne savent pas quelles spécifications M2 Pro utiliser, rappelez-vous que vous pouvez obtenir le même processeur à 10 ou 12 cœurs avec le M2 Pro et le M2 Max. La grande différence que vous payez est la puissance GPU supplémentaire, y compris le moteur multimédia plus performant et la prise en charge accrue de l’affichage externe avec les versions de puces M2 Max.

En ce qui concerne la RAM (mémoire unifiée), si vous avez des flux de travail moyens à lourds et/ou prévoyez de conserver votre nouveau MacBook Pro pendant plusieurs années, opter pour 32 Go ou plus vaudra probablement la mise à niveau de 400 $ et plus.

Pour plus de détails sur la façon dont le nouveau MacBook Pro ou Mac mini se compare à ses prédécesseurs, consultez nos comparaisons spécifiques :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :