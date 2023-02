Netflix détaille comment il empêchera les utilisateurs de partager le mot de passe de leur compte avec d’autres

Netflix a annoncé l’année dernière qu’il travaillait sur une fonctionnalité pour empêcher les utilisateurs de partager les mots de passe de leur compte avec d’autres. Le changement a été testé dans certains pays car la société affirme que les utilisateurs partageant leurs comptes Netflix nuisent à ses revenus. Maintenant, Netflix a détaillé comment exactement cela empêchera les utilisateurs de partager leurs comptes.

Voici comment Netflix vise à arrêter de partager les mots de passe des comptes

Dans une nouvelle section FAQ sur son site Web (via GHacks), Netflix précise que les personnes vivant dans une autre maison « devront utiliser leur propre compte » afin d’accéder à la plateforme de streaming. Selon la page Web, les appareils détectés dans d’autres endroits « peuvent être empêchés de regarder Netflix ».

Mais pour ceux qui avaient encore des questions sur la façon dont Netflix restreindrait le partage de mot de passe de compte, voici comment l’entreprise le fera. La plate-forme utilisera des informations telles que l’adresse IP, les ID d’appareil et l’activité du compte pour déterminer si un appareil connecté à votre compte est connecté à votre emplacement principal.

Si un nouvel appareil connecté au compte se trouve à un emplacement différent, Netflix exigera un code temporaire permettant de se connecter à cet emplacement pendant sept jours consécutifs. La société explique que ceux qui voyagent avec leur appareil principal n’auront aucun problème à utiliser Netflix dans d’autres endroits. Mais pour garantir un accès ininterrompu à Netflix, vous devrez vous connecter au Wi-Fi depuis votre emplacement principal au moins une fois tous les 31 jours.

Pour assurer un accès ininterrompu à Netflix, connectez-vous au Wi-Fi à votre emplacement principal, ouvrez l’application ou le site Web Netflix et regardez quelque chose au moins une fois tous les 31 jours. Cela crée un appareil de confiance pour que vous puissiez regarder Netflix, même lorsque vous êtes loin de votre emplacement principal. Si vous êtes absent de votre emplacement principal pendant une période prolongée, votre appareil peut ne pas pouvoir regarder Netflix. Vous pouvez demander un code d’accès temporaire pour continuer à regarder.

Il convient de noter que cela n’affecte pas le nombre de personnes pouvant regarder du contenu Netflix simultanément avec le même compte.

Transfert de profil

Comme autre mesure pour lutter contre le partage du mot de passe du compte, Netflix a introduit l’année dernière une autre fonctionnalité appelée « Transfert de profil ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité aide les utilisateurs à migrer leur profil Netflix personnel du compte de quelqu’un d’autre vers un nouveau. En d’autres termes, un utilisateur peut créer un nouveau compte Netflix et migrer tout son historique, ses suggestions et ses paramètres.

Netflix a confirmé l’année dernière avoir perdu plus de 200 000 abonnés au premier trimestre 2022, et les chiffres montrent que de plus en plus de personnes continuent de migrer vers d’autres plateformes de streaming. De janvier 2021 à août 2022, la part de marché mondiale de Netflix est passée de 32 % à 27 %.

Cela a même conduit l’entreprise à introduire un nouveau plan basé sur la publicité, moins cher. En empêchant les utilisateurs de partager leurs comptes avec d’autres, Netflix s’attend à obliger davantage de personnes à avoir leur propre abonnement Netflix, ce qui devrait générer plus de revenus pour l’entreprise. Cependant, seul le temps nous dira si toutes ces mesures seront efficaces pour Netflix.

