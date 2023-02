Huawei P60 arrive – utilise le système d’exploitation HarmonyOS 3.1

Le géant chinois de la fabrication, Huawei, met actuellement la touche finale à son dernier téléphone mobile phare, la série Huawei P60. Cette série aura au moins deux modèles, Huawei P60 et Huawei P60 Pro. À l’approche de la date de lancement de cette série, plus de détails sur les appareils apparaissent en ligne. Selon un blogueur technologique Weibo, Wangzai Beston, un nouveau téléphone Huawei avec le suffixe de modèle AL00 est apparu dans la base de code de l’appareil. Étonnamment, l’appareil exécute le nouveau système d’exploitation HarmonyOS 3.1.

D’après les rapports disponibles jusqu’à présent, ce nouveau téléphone mobile sera probablement la série Huawei P60. Cette série phare devrait faire ses débuts lors de l’événement MWC 2023 qui devrait se tenir fin février. Huawei a depuis déclaré son engagement à participer à l’événement de cette année et il y a des indices que la société lancera son dernier produit phare lors de l’événement.

Il n’y a pas de déclaration précise sur les changements apportés au système HarmonyOS 3.1 lui-même. Cependant, à en juger par le suffixe, le nouveau système devrait se concentrer sur les corrections de bugs, la stabilité, la fluidité et les améliorations de compatibilité. Par ailleurs, le nouveau système apportera également de nouvelles fonctionnalités à la série Huawei P60, en particulier des fonctionnalités liées à Huawei Xmage.

En fait, lors de la conférence HDC 2022 l’année dernière, HarmonyOS 3.1 a fait ses débuts sous la forme d’une version de développement, introduisant de nouveaux styles esthétiques et expériences interactives pour les terminaux mobiles. Cependant, Huawei n’a pas annoncé l’interface utilisateur finale du téléphone mobile.

Les États-Unis renforcent l’embargo sur Huawei

Les États-Unis veulent vraiment voir Huawei tomber. En fait, cela fait mal au gouvernement américain chaque fois que Huawei rebondit. En 2019, les États-Unis ont lancé une interdiction de Huawei qui empêche l’entreprise de faire affaire avec des entreprises américaines. L’interdiction est intervenue à un moment où Huawei était sur le point de devenir la plus grande marque de téléphones mobiles au monde. Les États-Unis affirment que Huawei est une menace pour leur sécurité nationale, une affirmation qui reste sans fondement à ce jour. Depuis la première interdiction, les États-Unis ont revu et renforcé l’interdiction de Huawei au moins deux fois de plus.

Il y a quelques semaines, des rapports ont indiqué que Huawei était désormais « libre » de l’emprise de l’interdiction et qu’il était sur le point de rebondir sur le marché de la téléphonie mobile. Ces rapports ont probablement ébranlé le gouvernement américain qui resserre à nouveau l’interdiction. La portée de l’interdiction de Huawei permet à l’entreprise d’utiliser des puces 4G avec la technologie américaine mais pas la 5G. Maintenant, les États-Unis disent que Huawei ne peut pas utiliser de puces 4G avec la technologie américaine. Les détails complets de la nouvelle interdiction sont encore flous pour le moment.