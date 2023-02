ChatGPT détruira Google en seulement deux ans, selon le créateur de Gmail

La prochaine grande chose dans le segment de la technologie n’est pas le métaverse comme le croyaient de nombreuses entreprises, c’est l’IA. Ne vous méprenez pas, je ne méprise pas l’approche AR/VR actuelle, elle a certainement sa base d’utilisateurs. Cependant, cela ne semble pas être une tendance très forte adoptée par l’ensemble des utilisateurs. En ce qui concerne l’IA, une petite entreprise a soudainement émergé avec ChatGPT et a conquis le monde avec son chat super intelligent piloté par l’IA. ChatGPT a conquis des utilisateurs à travers le monde et a déclenché plusieurs alarmes avant et arrière. Qu’est-ce que cela représente pour l’avenir de l’éducation ? Comment cela va-t-il changer la façon dont nous interagissons avec le Web ? Et comment les géants actuels de la tech sont prêts pour cette nouvelle tendance ? Selon le créateur de Gmail, Paul Buccheit, Google a de bonnes raisons de s’inquiéter.

ChatGPT et son modèle d’IA rendront Google obsolète

Le créateur de la plate-forme de messagerie électronique populaire de Google déclare que ChatGPT peut facilement détruire Google en un an ou deux au maximum. Buccheit pense que le robot intelligent tuerait le produit le plus rentable de Google – Google Search. Même si le géant mondial de la recherche rattrape son retard sur l’IA, il ne sera pas en mesure de la mettre en œuvre sans perdre l’élément le plus lucratif de son activité. ChatGPT est apparu en novembre, mais est rapidement devenu l’outil préféré de millions d’utilisateurs pour poser des questions. Bientôt, le système de modèle d’IA sera en mesure de surpasser Google dans de nombreux domaines, notamment la recherche, la personnalisation et la messagerie électronique.

Lorsque vous allez chercher quelque chose sur Google, la plateforme de recherche renverra des dizaines de pages de résultats de recherche. Ensuite, vous devrez naviguer dans ces pages, qui sont classées, pour rechercher vos résultats. ChatGPT est arrivé en ouvrant les portes et en présentant aux utilisateurs une bien meilleure solution. Le bot répond aux demandes sur un ton conversationnel. Il permet à l’utilisateur de poser facilement des questions de suivi. Utiliser l’IA, c’est comme avoir une conversation, et vous obtiendrez vos informations sous une forme cohérente et intelligente.

Selon Bucheit, la technologie derrière ChatGPT se développe à un rythme rapide. Du coup, il ne sera pas surprenant de voir l’outil prendre le pas sur Google et les autres géants du domaine. Il loue la capacité de ChatGPT à générer du texte de type humain. Cela permettra au modèle d’IA de comprendre et de répondre intuitivement aux demandes des utilisateurs. Cela conduira à des résultats précis et à une meilleure expérience utilisateur. C’est bien au-delà de ce que Google propose actuellement à son utilisateur dans son système de recherche principal.

ChatGPT reçoit beaucoup d’investissements. Il bénéficiera bientôt d’une meilleure puissance de traitement et d’une meilleure capacité de stockage de données, améliorant ainsi les capacités de l’IA. Il sera bientôt capable d’effectuer des tâches encore plus complexes et d’analyser de grandes quantités de données en quelques secondes.

Le modèle d’IA d’OpenAI a des limites, mais l’avenir est prometteur

Bien sûr, les attentes du créateur de Gmail sont très optimistes. Cependant, la plateforme a toujours ses limites. ChatGPT manque toujours d’une compréhension approfondie du contexte et produit parfois des réponses absurdes. De plus, il est bon pour des données spécifiques, il peut donc être biaisé ou offrir une portée limitée en fonction de vos demandes. Pour cette raison, ses affirmations selon lesquelles ChatGPT tue Google en un à deux ans peuvent être un peu exagérées.

Cependant, Google et d’autres géants doivent certainement être en alerte face à la montée en puissance des modèles d’IA. Cette technologie évolue très rapidement et peut faire beaucoup de tâches de nos jours, même générer des images. C’est le genre de technologie que ces entreprises devront maîtriser pour rester en vie. Google a un peu de temps pour effectuer une refonte majeure de sa recherche Google afin de garder sa pertinence. Sinon, des modèles d’IA émergeront bientôt et pourront facilement contourner le géant de la recherche. Les premiers pas montrent un brillant avenir pour cette technologie.