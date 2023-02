Discord limite peut-être la mémoire de votre GPU Nvidia, mais voici comment vous pouvez y remédier

En bref : si vous laissez fréquemment Discord ouvert sur votre bureau et que vous avez récemment remarqué une dégradation des performances de jeu de votre GPU Nvidia, un problème Discord pourrait en être la cause. Nvidia publiera bientôt un correctif, mais propose également des instructions pour résoudre manuellement le problème.

Cette semaine, Nvidia a reconnu qu’une récente mise à jour de Discord l’avait amené à limiter la mémoire sur les GPU Nvidia. Ce problème pourrait affecter les performances du jeu car il empêche la VRAM d’atteindre sa pleine vitesse de fréquence lors du lancement des jeux.

Le fabricant de GPU prévoit de corriger le problème avec une future mise à jour, mais a également fourni une solution détournée pour ceux qui ne peuvent pas attendre. Le correctif manuel consiste à utiliser le gestionnaire de profils GeForce 3D pour modifier un profil SLI – une opération assez complexe.

Les utilisateurs qui ne disposent pas du gestionnaire de profils 3D peuvent le télécharger sur le site Web de Nvidia. Après avoir installé et ouvert le programme, sélectionnez « Exporter les profils SLI ». Une fois qu’une fenêtre d’explorateur de fichiers apparaît, choisissez un emplacement vers lequel exporter et enregistrez le fichier de profils Nvidia, qui doit être un fichier texte.

Ouvrez ensuite le fichier dans le Bloc-notes et recherchez « Discord ». Une section devrait apparaître commençant par « Profile ‘Discord' » et se terminant par « EndProfile ». En bas, juste au-dessus de « EndProfile » et sous « Setting ID_0x809d5f60 = 0x10000000 », saisissez « Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000 ». La section devrait alors apparaître comme la capture d’écran ci-dessus.

Ensuite, enregistrez le profil en tant que fichier .txt, revenez au gestionnaire de profils 3D et sélectionnez « Importer des profils SLI ». Lorsque la fenêtre de l’explorateur apparaît, sélectionnez le fichier que vous venez d’enregistrer, cliquez sur « Ouvrir », puis fermez le gestionnaire de profils 3D.

Nvidia n’a pas précisé quelle mise à jour pouvait être à l’origine du problème. C’est peut-être le récent patch Discord qui ajoutée la possibilité pour les streamers équipés de GPU de la série RTX 4000 d’encoder à l’aide du codec AV1.

Le nouveau codec a montré des gains d’efficacité significatifs par rapport au H.264, permettant aux streamers et aux créateurs de contenu d’encoder des vidéos plus claires tout en consommant moins de bande passante. De plus, AV1 est libre de droits, contrairement à H.265.

Cependant, l’encodage H.265 via le hardware nécessite les dernières cartes graphiques comme la série RTX 4000, RDNA3 d’AMD et Arc Alchemist d’Intel. Les prochains processeurs Intel Meteor Lake incluront également l’encodage hardware AV1.

Discord utilise désormais cette fonctionnalité pour permettre aux abonnés Nitro d’encoder à 8Mbps en [email protected] Il n’est pas clair quand Discord pourrait étendre l’encodage AV1 aux abonnés avec des GPU RDNA3 ou Arc Alchemist.