Testé : Chargeasap Zeus intègre 270 W de puissance internationale dans un petit chargeur

J’ai déjà noté que les chargeurs au nitrure de gallium (GaN) changent la donne en termes de puissance pouvant être délivrée à partir d’un bloc d’alimentation compact – et le Chargeasap Zeus porte cela à un tout autre niveau.

Il s’agit d’une brique de charge hautement portable qui délivre une puissance de sortie totale massive de 270 W – avec jusqu’à 140 W à partir d’un seul port – et ses adaptateurs de prise internationaux ultra-compacts fournis en font une option de voyage vraiment pratique…

Si vous voyagez avec un MacBook Pro, une option consiste à l’utiliser efficacement comme chargeur de voyage. C’est quelque chose que j’ai fait lors de plusieurs voyages, même si ce n’est pas toujours une option pratique, donc je voyage généralement avec un bloc d’alimentation (en fait deux, pour des raisons que j’aborderai).

Lorsque Chargeasap m’a envoyé un prototype de son nouveau chargeur Zeus 270W, je l’ai essayé lors de deux voyages – l’un aux États-Unis, l’autre en Europe – et cela m’a suffisamment impressionné pour en faire mon nouveau chargeur de voyage standard.

Technologie GaN

Comme nous l’avons déjà mentionné, les blocs d’alimentation conventionnels sont à base de silicium. Le nitrure de gallium, ou GaN, est un matériau semi-conducteur alternatif, qui offre trois avantages principaux par rapport au silicium.

D’abord, ils sont beaucoup plus efficace pour conduire le courant. Cela indique que vous pouvez mettre plus de puissance dans une unité de même taille. Ou, pour le dire dans l’autre sens, vous pouvez compresser beaucoup de capacité de puissance dans une brique beaucoup plus petite.

Deuxièmement, parce que la perte d’énergie est plus faible, ils génèrent moins de chaleur. C’est une bonne chose en général, étant donné que la surchauffe est l’un des moyens les plus simples de tuer les appareils technologiques, mais indique également qu’ils n’ont pas besoin d’un dissipateur thermique encombrant comme ceux à l’intérieur des chargeurs en silicone. Ils peuvent donc être encore plus compacts.

Troisièmement, cette efficacité considérablement améliorée est meilleure pour l’environnement, avec moins d’énergie gaspillée sous forme de chaleur.

Chargeasap Zeus : apparence et sensation

La première chose que vous remarquez à propos du chargeur est à quel point il est compact. Il mesure un cheveu de plus de 3,5 pouces de long sur 2 pouces de large et 1,7 pouces de profondeur. C’est moins encombrant que le chargeur 140 W d’Apple, pour près de deux fois plus de puissance et quatre fois plus de ports.

Le prototype que j’ai reçu a une finition blanc brillant, mais la société me dit que les commentaires des investisseurs d’Indiegogo indiquent qu’une finition mate est préférée, elle apportera donc ce changement pour le cycle de production.

La prochaine chose la plus visible à propos du Zeus est un écran OLED couleur, utilisé pour indiquer les tensions et les puissances réelles tirées par vos appareils.

Il faut dire que le chargeur est lourd ! Il pèse 1,3 livre, contre une demi-livre pour le chargeur 140 W d’Apple, mais c’est un prix qui vaut la peine d’être payé pour pouvoir alimenter simultanément tous mes appareils Apple.

Caractéristiques

Ce qui ressort le plus des spécifications du Zeus n’est pas seulement la puissance totale impressionnante de 270 W, mais la façon dont cela se décompose. 140 W sont disponibles à partir d’une seule des prises USB-C, par exemple, permettant à mon MacBook Pro M1 Max 16 pouces d’être entièrement alimenté, même pour les tâches les plus exigeantes.

Dimensions : 90 x 42 x 50 mm/3,54″ x 2,17″ x 1,96″

Poids : 320 g / (0,7 lb)

Entrée d’alimentation : 100-240V ~ 50-60Hz 3A

Puissance de sortie totale : 270 W

Ports : 3 x USB-C et 1 x USB-A

140 W USB-C1 : 5~15V⎓3A / 20~28V⎓5A (PPS : 5~21V⎓5A)

100 W USB-C2 : 5~15V⎓3A / 20V⎓5A (PPS : 3,3~21V⎓5A)

100 W USB-C3 : 5~15V⎓3A / 20V⎓5A (PPS : 3,3~21V⎓5A)

36 W USB-A : 4,5⎓5A / 5V⎓~4,5A / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A

Protection : protection contre les surintensités, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits

Utilisé

La meilleure chose à propos du Zeus utilisé est qu’il s’agit vraiment d’un seul chargeur pour tout faire – mais dans une unité suffisamment compacte pour qu’il fonctionne parfaitement pour l’alimentation au siège ainsi qu’au bureau.

J’ai pu alimenter complètement mon MacBook Pro 16 pouces, mon iPad Pro 12,9 pouces et mon iPhone 14 Pro Max sans que l’appareil ne se rapproche de sa capacité.

Cette compacité est un avantage significatif pour moi. J’ai généralement voyagé avec deux chargeurs. Un principal, assez costaud pour alimenter et recharger tous mes appareils, que j’utilise dans ma chambre d’hôtel ou mon appartement local. Mais comme cela a tendance à être volumineux, j’en emporte aussi généralement un deuxième, plus petit, à utiliser pendant le voyage lui-même – pour l’alimentation au siège dans un train ou un avion.

C’est parce qu’il y a un espace limité à mon siège, et je n’ai besoin que de quelque chose avec assez de puissance pour utiliser activement un appareil à la fois, et en garder un ou deux autres rechargés. Un exemple typique sur un vol long-courrier consiste à alimenter mon iPad tout en gardant mon iPhone et mon Apple Watch chargés.

Le Chargeasap Zeus est la première fois que j’ai un chargeur suffisamment puissant pour une utilisation locale tout en étant suffisamment compact pour une utilisation en vol. Pour les deux voyages, je n’ai donc utilisé qu’un seul chargeur.

Une chose que j’aime à ce sujet, ce sont les adaptateurs de voyage extrêmement compacts fournis. Chacun glisse et se met en place, et à eux quatre, ils couvrent presque tous les pays du monde.

Je garde quatre câbles branchés dessus, il n’y a donc qu’une seule chose à sortir de mon sac. Ici, vous pouvez le voir avec mon Apple Watch pour l’échelle.

Mon câble MacBook Pro MagSafe, mon câble USB-C pour iPad, mon chargeur MagSafe pour iPhone et mon chargeur Apple Watch y sont branchés. Je pourrais rendre l’ensemble encore plus compact en utilisant des câbles plus courts, mais comme l’alimentation au niveau du siège est souvent faible au sol, je trouve que les câbles longs offrent la flexibilité dont j’ai besoin pour alimenter les appareils sur ma table de plateau, tout en chargeant les appareils positionnés autour de moi.

Il y a un inconvénient potentiel à la taille compacte. Tous mes chargeurs de voyage précédents avaient une prise de courant en forme de huit, ce qui permet d’utiliser un câble d’alimentation plus court ou plus long. Avec le Zeus, le bloc d’alimentation lui-même doit être branché sur la prise. Cela peut limiter la flexibilité et indique également que le poids de la brique peut potentiellement l’amener à se retirer de la douille, en fonction de l’angle de celle-ci. Je n’ai pas trouvé ce problème jusqu’à présent, cependant. Cela comprend l’utilisation d’un avion sur deux, de deux trains, de quatre salons, de deux chambres d’hôtel et de plusieurs cafés différents.

Chargeasap Zeus : conclusions

Il est rare de trouver un bloc d’alimentation avec à la fois une capacité et des ports suffisants pour que tous mes appareils Apple soient entièrement alimentés et chargés. Il est inouï d’obtenir autant de puissance dans un appareil qui est en fait plus compact que le bloc d’alimentation MacBook Pro 140 W d’Apple !

En tant que personne complètement assimilée par USB-C, j’aurais idéalement aimé voir les quatre ports adopter cela, plutôt que trois des quatre. Cela dit, il est pratique d’avoir un seul port USB-A disponible pour tous les compagnons qui peuvent transporter un câble plus ancien et qui ont besoin d’emprunter un peu d’énergie pour recharger leur téléphone. En effet, j’ai pu aider le gars à côté de moi dans un café de cette façon.

L’affichage est la cerise sur le gâteau ici, vous permettant de voir la consommation d’énergie en direct pour chacun de vos appareils.

En termes simples, la combinaison de la puissance et de la portabilité indique que j’ai pu remplacer deux chargeurs de voyage par un seul – et celui-ci vit maintenant dans mon sac de cabine.

Le chargeur Chargeasap Zeus 270W GaN est disponible en pré-commande sur Indiegogo, avec un prix lève-tôt à partir de 129 $. Bien que nous soyons prudents quant à la couverture des projets financés par le crowdfunding, car ils ne sont pas tous livrés, Chargeasap a un excellent bilan, et bien sûr le prototype que j’ai testé (un sur 50) prouve qu’il fonctionne.

