HomePod 2 laisse toujours une impression durable sur les surfaces en bois, mais le câble d’alimentation est facilement remplaçable

Les critiques ont atterri pour HomePod 2 avant que le haut-parleur intelligent rafraîchi n’arrive le vendredi 3 février aux clients. Parmi les détails intéressants, la tache annulaire du HomePod 2 est un problème sur les surfaces en bois, tandis que le câble d’alimentation a été mis à jour avec un design amovible.

Peu de temps après l’arrivée du HomePod d’origine, certains clients ont commencé à remarquer une tache annulaire sur les dessus en bois causée par la base du haut-parleur. Apple a fini par faire une déclaration officielle et partager dans un document de support qu’il peut en effet laisser des marques sur « certaines surfaces en bois ».

La société affirme que le problème est « causé par la diffusion d’huiles entre la base en silicone et la surface de la table » et qu’après avoir retiré le HomePod, les marques peuvent disparaître – mais elles peuvent également ne pas l’être. Pour les personnes concernées, Apple recommande de « placer votre HomePod sur une surface différente ».

Tache d’anneau du HomePod 2

Dans cet esprit, MKBHD a testé le HomePod 2 par rapport à l’original pour les taches annulaires sur les surfaces en bois. Il semble qu’Apple ait amélioré la base afin qu’elle ne laisse pas une marque aussi audacieuse, mais le HomePod 2 laisse toujours une tache en anneau, avec un motif plus intermittent.

MKBHD indique qu’il faut également un peu plus de temps au HomePod 2 pour laisser un anneau de tache. Voici comment ils se comparent :

Via MKBHD

Quelque chose à garder à l’esprit, ce n’est pas seulement le HomePod d’Apple qui a des problèmes avec cela. En 2018, lorsque le problème est apparu avec le HomePod d’origine, il a été découvert que d’autres haut-parleurs comme Sonos et les haut-parleurs Echo d’Amazon souffraient du même problème.

Câble d’alimentation amovible

Un mal de tête avec le HomePod d’origine était un cordon d’alimentation fixe qui rendait la configuration plus difficile pour ceux qui essayaient de gérer les câbles. C’était aussi une déception si votre cordon était endommagé par un animal de compagnie ou une autre situation.

HomePod 2 résout ce problème en utilisant un câble d’alimentation amovible et il est facile d’obtenir un remplacement n’importe où car il fonctionne avec un cordon universel de style figure 8.

Par le bord

