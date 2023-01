Le Japon aura une journée nationale dédiée à Final Fantasy

L’annonce de Square Enix : « Le 31 janvier 1997, Final Fantasy VII est sorti au Japon, un jour important non seulement pour la saga Final Fantasy mais aussi pour l’industrie du jeu vidéo et pour nous tous ».

Le 31 janvier 1997, Final Fantasy VII a fait ses débuts sur la première PlayStation, changeant à jamais le monde des jeux de rôle japonais (JRPG) et au-delà. Des graphismes 3D, des personnages polygonaux et une histoire pleine de pathos, entre scènes comiques et tragiques, ont fait du septième chapitre l’un des plus populaires et mémorables de la série Square Enix. Pour cette raison, le 31 janvier est considéré comme « Final Fantasy VII Day » par les fans et les passionnés, qui devient aujourd’hui une commémoration officielle au Japon pour marquer l’anniversaire du lancement du jeu original.

Square Enix lui-même a diffusé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Dans les messages, il y a une photo de Yoshinori Kitase, producteur et personnalité éminente de la maison de logiciels japonaise, avec un document signé. « Final Fantasy VII est sorti au Japon le 31 janvier 1997, un jour important non seulement pour la saga Final Fantasy mais aussi pour l’industrie du jeu vidéo et pour nous tous », a déclaré Kitase à propos de l’enregistrement officiel. « Je me souviens à quel point la technologie a fait de grands progrès en évoluant très rapidement, nous permettant de commencer à explorer l’avenir. Avec l’anniversaire officiel, je me souviendrai toujours de cette date, qui est depuis longtemps gravée dans mon cœur ».

Kitase était le réalisateur du premier Final Fantasy VII. Aujourd’hui, il occupe le rôle de producteur exécutif pour les projets liés au nouveau parcours de Final Fantasy VII. Après l’apprécié Remake de 2020, le public attend Final Fantasy VII Rebirth, un deuxième volet qui répondra à toutes les questions laissées ouvertes. Par rapport à l’œuvre originale, le nouveau déroulement du jeu semble entraîner de nouvelles implications pour le groupe mené par Cloud Strife.

Le charme de la culture pop japonaise

Ce n’est pas la première fois que le Japon institutionnalise sa culture pop. De la statue géante de Gundam qui accueille les visiteurs à Odaiba au regretté Premier ministre Shinzo Abe apparu en version Super Mario à Rio pour annoncer les JO de Tokyo : les exemples sont nombreux à donner, démontrant à quel point le Japon croit en sa propre production culturelle. L’officialisation de « Final Fantasy VII Day » entre dans cette catégorie d’initiatives qui renforcent l’imaginaire japonais au pays et à l’étranger.