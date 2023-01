Whatsapp : de nombreuses autres fonctionnalités en route

Vous souhaitez enregistrer des vidéos sur WhatsApp mais vous détestez devoir garder votre doigt en permanence sur le bouton de l’appareil photo ? L’application Android se met à jour, ce qui est une bonne nouvelle !

WhatsApp s’améliore constamment et après l’arrivée de la possibilité d’exécuter l’application sur deux appareils mobiles simultanément, y compris les tablettes, et la nouvelle taille des membres du groupe et la possibilité de masquer votre statut en ligne tout en utilisant l’application, quelques semaines plus tard, le puits -le service de messagerie instantanée connu propose désormais une option vidéo Android.

WhatsApp déploie un mode vidéo sur Android

Sans aucun doute, l’application WhatsApp a accueilli de nombreuses fonctionnalités en 2022, qu’elle fonctionne sur iOS ou Android. De plus, selon les informations préliminaires dont nous disposons, le groupe Meta prévoit de poursuivre sa tradition en 2023. Au départ, cinq nouvelles polices au total devraient bientôt être disponibles pour être utilisées avec WhatsApp sur Android. Ces choses offrent une plus grande personnalisation.

De plus, nous pouvons féliciter Meta d’avoir enfin publié WhatsApp sur Mac avec une application native après des années d’attente. Sans aucun doute, le groupe nous réserve d’autres surprises. En tout cas, l’actualité qui retient notre attention aujourd’hui est liée aux smartphones Android. Et il s’agit du lancement d’un mode vidéo spécifique sur WhatsApp.

Il y a maintenant une fonctionnalité vidéo dans WhatsApp. La mise à jour WhatsApp 2.23.2.73 récemment publiée plaira certainement à ceux qui aiment regarder des vidéos. Les propriétaires de combinés Android peuvent désormais filmer plus facilement qu’auparavant grâce à cette mise à jour. Maintenant, vous pouvez simplement cliquer pour passer en mode vidéo et commencer l’enregistrement. Sans avoir à maintenir enfoncé le bouton de prise de vue.

Mais il convient de noter que les utilisateurs d’iOS semblent déjà avoir accès à cette fonctionnalité. De plus, sachez que cette mise à jour a permis de corriger diverses erreurs et d’améliorer les performances globales de l’application.