Gmail peut désormais suivre les envois : voici comment activer la fonctionnalité

Suite à l’annonce de Google en novembre selon laquelle Gmail afficherait bientôt les informations de suivi des colis et de la livraison immédiatement dans la boîte de réception, des indications sur le lancement de cette fonctionnalité cruciale apparaissent maintenant. Il est désormais possible de l’activer manuellement dans les paramètres de Gmail s’il n’est pas actuellement actif, mais uniquement pour Android et iOS pour le moment.

En regardant directement sous un e-mail sur la livraison d’un colis. Nous pourrons voir quand une livraison arrivera grâce à elle. En fait, les directions d’arrivée apparaissent à côté d’un indicateur ressemblant à un camion.

Gmail : le suivi des envois est désormais disponible sur Android et iOS

L’onglet d’informations qui s’affiche lorsque vous ouvrez un message dans Gmail a également été mis à jour et se distingue désormais par la même couleur dynamique que l’arrière-plan. Un aperçu de l’image, le nom du destinataire. Et la date de livraison sera visible dans le coin supérieur gauche. Un numéro de commande spécifique peut également apparaître dans certaines circonstances, avec la possibilité de le copier et de le coller rapidement. Un calendrier de commande avec des liens vers « Détails de la commande » et « Suivre le colis » apparaît également.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Google a promis que cette fonctionnalité serait accessible sur Android et iOS dans les prochaines semaines. Quand il a été révélé pour la première fois début novembre. Mais finalement, il a fallu attendre quelques mois.

Toute personne n’ayant pas encore été informée via un onglet spécifique ajouté aux emails peut activer la fonctionnalité sur Android. En accédant aux paramètres de Gmail et en sélectionnant son compte de messagerie. À partir de là, ils peuvent choisir Général > Suivi des colis. Vous devez accéder à l’application des paramètres sur iOS et faire défiler vers le bas pour trouver la zone de confidentialité des données.

Ceux qui aiment la vue conventionnelle dépassée peuvent bien sûr tout désactiver en utilisant le même lien. Il semble qu’il sera également accessible via l’interface Web de Gmail dans les mois à venir.