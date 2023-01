L’e-mail divulgué d’Apple sur l’arrêt des fuites a violé les lois du travail, selon les responsables

Les procureurs du National Labor Relations Board des États-Unis ont déterminé qu’Apple avait violé les droits du travail sur la base des commentaires des dirigeants de l’entreprise, ainsi que des politiques imposées aux employés. Selon le NLRB, les «diverses règles de travail» d’Apple ont tendance à interférer avec ou à contraindre ses employés à exercer leurs droits du travail.

Le NLRB affirme que les dirigeants d’Apple ont violé les droits du travail

Tel que rapporté par Bloomberg, l’agence « a trouvé le bien-fondé d’une accusation alléguant que des déclarations et une conduite d’Apple – y compris des cadres de haut niveau – ont également violé la loi nationale sur les relations de travail ». Le rapport indique qu’à moins qu’Apple ne s’installe, « le directeur régional du conseil d’administration déposera une plainte contre la société basée à Cupertino, en Californie, a déclaré Blado dans un e-mail ».

Le différend a été porté à l’agence par l’ancien employé Ashley Gjovik, qui a déposé des réclamations en 2021 alléguant qu’un e-mail du PDG Tim Cook envoyé s’engageant à punir les fuyards, ainsi qu’un ensemble de politiques dans le manuel de l’employé d’Apple, violaient la loi fédérale. Les documents déposés par Gjovik citent des politiques empêchant le personnel de divulguer des « informations commerciales », de parler aux journalistes, de révéler la rémunération des collègues ou de publier des tweets impolis.

Dans un e-mail envoyé en septembre 2021, le PDG d’Apple a écrit que « les personnes qui divulguent des informations confidentielles n’ont pas leur place ici » et que l’entreprise « fait tout ce qui est en son pouvoir pour identifier ceux qui ont divulgué ».

Bloomberg mentionne que l’e-mail de Cook a été envoyé après « des reportages dans les médias sur une réunion interne à l’échelle de l’entreprise la semaine précédente au cours de laquelle la direction a répondu à des questions sur des sujets tels que l’équité salariale et la loi anti-avortement du Texas ». La société a d’abord refusé de commenter les accusations du NLRB. Un avocat d’Apple a déclaré plus tard que l’entreprise « favorise un environnement de travail ouvert et inclusif ».

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Ashley Gjovik a travaillé comme responsable principale du programme d’ingénierie chez Apple, mais elle a été licenciée pour avoir prétendument enfreint les politiques de l’entreprise après avoir divulgué des informations privées sur l’entreprise. Gjovik est devenu connu pour avoir critiqué Apple sur la façon dont il gérait les situations de sexisme et de harcèlement parmi ses employés.

Désormais, les plaintes émises par les procureurs du NLRB seront examinées par des juges de droit administratif, et les décisions peuvent faire l’objet d’un appel auprès des membres du conseil du travail à Washington. Bien que l’agence ne puisse pas punir Apple ou ses dirigeants, elle peut ordonner à l’entreprise de modifier sa politique du travail.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :