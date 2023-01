HomePod mini continue de devenir plus intelligent, voici comment libérer son potentiel [Vidéo]

Lorsque Apple a mis à jour le HomePod mini à 16.3, ils ont ajouté la possibilité d’accéder aux capteurs d’humidité et de température cachés depuis longtemps dans les haut-parleurs. Les capteurs débloquent un certain nombre de possibilités dans HomeKit, y compris de superbes domotique intelligentes que vous pouvez configurer pour rendre votre maison un peu plus confortable.

Mini capteurs de température et d’humidité HomePod

Les capteurs ne sont pas tout à fait parfaits. Le calibrage prend un certain temps et ce ne sont pas les capteurs les plus précis du marché. Apple note que la lecture de musique à des volumes élevés à partir de l’appareil réduira encore la précision. D’après mon expérience, cependant, cela a été cohérent avec d’autres capteurs de température, et c’est un bel ajout au haut-parleur domestique intelligent normalement de 100 $ qui ne coûte rien de plus. Les capteurs d’humidité et de température sont exposés dans HomeKit pour exécuter des automatisations lorsqu’une température ou une humidité spécifique est dépassée. La première et la plus simple automatisation que j’ai configurée consistait simplement à allumer un ventilateur pour faire circuler l’air s’il faisait trop chaud là où se trouvait le HomePod.

HomePod mini est meilleur que jamais [Video]

Utilisation des capteurs de HomePod dans HomeKit

Avec votre téléphone et votre HomePod mis à jour vers 16.3, la configuration d’une automatisation basée sur la température est incroyablement facile. Rendez-vous simplement dans la section d’automatisation de l’application Home et créez une nouvelle automatisation. Choisissez « Un capteur détecte quelque chose », sélectionnez le capteur de température dans le HomePod, puis choisissez la température à laquelle vous souhaitez déclencher l’automatisation. Il vous suffit ensuite de sélectionner l’appareil intelligent que vous souhaitez allumer. Il peut s’agir d’un ventilateur sur pied ou suspendu, mais j’ai sélectionné mon ventilateur AC pour que s’il faisait trop chaud dans une partie de la maison, il fasse circuler l’air dans toute la maison.

Si vous souhaitez effectuer un peu plus de configuration, vous pouvez même utiliser la température du HomePod lui-même pour contrôler votre unité AC. Pourquoi voudriez-vous faire cela ? Eh bien, si vous avez une unité de climatisation à zone unique, un seul endroit pourrait contrôler la température de la maison. Cela peut très bien fonctionner, mais la température peut varier considérablement d’une pièce à l’autre, surtout si vous avez une maison à plusieurs niveaux. Il existe des capteurs propriétaires que vous pouvez utiliser pour contrôler la température de manière transparente, mais certaines automatisations créatives peuvent contrôler votre thermostat exclusivement à partir du capteur HomePods.

Vous pouvez utiliser une automatisation pour allumer le climatiseur et régler la température plusieurs degrés plus bas que souhaité pour vous assurer qu’il refroidira suffisamment toute la maison. Vous pouvez ensuite définir une deuxième automatisation pour éteindre le courant alternatif une fois que la température dans le HomePod atteint la température souhaitée. Le contrôle AC est un peu une solution hacky, mais il existe de nombreuses autres automatisations que vous pouvez configurer à partir de ces capteurs – que vous ouvriez vos stores s’il fait un peu trop froid ou que vous allumiez un humidificateur en fonction de l’humidité.

Avis de Netcost-security.fr

Bien sûr, il existe de nombreuses options pour les capteurs de température relativement peu coûteux, et personne ne devrait acheter un HomePod mini exclusivement pour les capteurs. Mais un HomePod mini ou Apple TV est déjà un élément essentiel de toute maison intelligente basée sur HomeKit, servant de hub domestique pour laisser fonctionner les automatisations et vous permettre de contrôler vos appareils domestiques intelligents lorsque vous n’êtes pas sur votre réseau local – en plus être un très bon orateur intelligent. Que vous commenciez tout juste à construire votre maison intelligente HomeKit ou que vous ayez déjà un HomePod dans chaque pièce de la maison, la mise à jour logicielle pourrait à la fois vous faire économiser de l’argent sur l’achat d’un capteur et la peine de changer les piles – c’est toujours idéal lorsque les mises à jour logicielles ajoutent des fonctionnalités aux produits que vous avez déjà achetés. Vous pouvez régulièrement acheter un HomePod remis à neuf sur eBay pour moins de 70 $.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :