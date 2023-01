OnePlus 11R, le teaser officiel est sorti avec Snapdragon 8+ Gen 1 et une charge rapide de 100 W

Aujourd’hui, OnePlus a publié le teaser officiel du prochain smartphone OnePlus 11R. En guise de teaser, la société chinoise nous a donné un aperçu de certaines des spécifications que nous devrions attendre du smartphone. Il se trouve que ce n’est qu’une pointe de l’iceberg. Tous les détails seront connus lors du lancement de l’appareil le 7 février avec le OnePlus 11.

Détails du OnePlus 11R

Le OnePlus 11R comportera le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière. Le même chipset que celui utilisé par le OnePlus 10T. Cela lui fera prendre du retard sur le OnePlus 11 qui utilisera le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Le OnePlus 11R comportera également un système de refroidissement par chambre à vapeur. Celui-ci semble assez identique à celui du OnePlus 10T. Cependant, il sera environ 64 % plus grand que la chambre à vapeur fournie avec le OnePlus 10 Pro.

Avec le OnePlus 11R, les utilisateurs peuvent également configurer la RAM jusqu’à 16 Go de RAM. Néanmoins, OnePlus n’a pas mentionné d’autres options de RAM et de stockage. En ce qui concerne l’allocation de mémoire, le 11R utilisera la fonction RAM-Viat. Cette fonctionnalité utilise l’IA et l’apprentissage automatique pour accélérer la réallocation de la mémoire entre les utilisations.

Un autre détail dont nous pouvons parler est l’affichage qui est configuré pour être un écran LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran peut s’ajuster automatiquement à 40 Hz, 45 Hz, 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz. C’est assez étrange du fait que 40Hz et 45Hz n’ont aucun contenu qui leur corresponde. Le verrouiller à 48 Hz et 50 Hz aurait été assez raisonnable pour des contenus vidéo plus courants tels que 24 ips, 25 ips et 50 ips.

Autres détails du OnePlus 11R

Le OnePlus 11R comprendra également un chargeur SuperVOOC de 100 W. Cela fournit suffisamment de puissance pour remplir la batterie de 5 000 mAh de 0 à 100 en 25 minutes.

Pour l’instant, ce sont les seuls détails que nous avons sur le prochain OnePlus 11R. Le 7 février, nous verrons le reste des spécifications lors du lancement de l’appareil. Il sera accompagné d’autres produits OnePlus tels que le OnePlus 11, le OnePlus Pad, le OnePlus Buds Pro 2 et le OnePlus TV 65 Q2 Pro.

Source / Via : GsmArena