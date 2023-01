elago rafraîchit le populaire support W3 pour Apple Watch Ultra avec le même design Mac classique

Après avoir vu elago rafraîchir un autre de ses accessoires Apple Watch classiques pour le nouveau portable Ultra, la société est de retour aujourd’hui pour commencer la semaine avec une autre version mise à jour. La nouvelle version d’elago W3 Stand arrive avec une version modifiée pour s’adapter parfaitement à Apple Watch Ultra aux côtés de tous les styles Macintosh classiques.

Le nouveau support W3 d’elago est conçu pour Apple Watch Ultra

Juste au début du mois, elago a dévoilé le premier de ses rafraîchissements d’accessoires pour arriver sur Apple Watch Ultra. Le stand W5 Game Boy était déjà un favori des fans parmi 9to5Jouets lecteurs, et est maintenant encore plus convaincant maintenant qu’il fonctionne avec tous les appareils portables d’Apple. Maintenant dans la même veine, elago met à jour un autre de ses accessoires, mettant cette fois à l’honneur certains designs nostalgiques d’Apple.

Avant qu’elago ne donne à vos accessoires une couche de vernis de jeu classique, il s’agissait à l’origine d’associer votre équipement Apple moderne à un style plus nostalgique. Pour en revenir à ces racines, le dernier module complémentaire Apple Watch Ultra équipe votre chargeur rapide inclus avec des designs Macintosh classiques. La construction en silicone souple reste la même qu’auparavant, juste avec un design peaufiné pour accueillir le plus grand portable d’Apple.

Le support a une fente à l’intérieur pour mettre facilement en place l’un des chargeurs d’Apple, ainsi qu’une découpe à l’avant où l’écran devrait être pour transformer le graphique du mode Nightstand en un petit écran sur la table de chevet ou le bureau. Sa conception en silicone protège non seulement votre portable contre les éraflures et autres, mais aide également à maintenir l’emballage en place. Et bien que ce modèle soit conçu pour Apple Watch Ultra, le support W3 actualisé d’elago fonctionne toujours avec la série 8 et tous les appareils portables de la génération précédente.

Alors que nous attendons toujours que celui-ci atterrisse sur le site Web de l’entreprise, le stand elago W3 Apple Watch est maintenant à gagner via sa vitrine officielle Amazon. Il arrive avec le même prix que le modèle d’origine, équipant votre configuration de charge de toutes les vibrations Apple de la vieille école pour 13,99 $. Il existe deux styles différents disponibles au moment du lancement, avec un coloris blanc cassé classique rejoint par une offre noire rafraîchie.