Le juge dit au troll du droit d’auteur, "non," il ne peut pas continuer à intenter des poursuites pour piratage depuis la prison

Justice rendue : Un juge a dit au co-fondateur du faux cabinet d’avocats Prenda Law qu’il ne pouvait pas continuer à intenter des poursuites pour piratage depuis sa cellule de prison. Cela semble être une évidence, mais le point ultime de l’avocat est de faire valoir que les lois qui le maintiennent en prison sont « inconstitutionnelles », il devrait donc être libéré.

L’avocat en disgrâce de Prenda Law, Paul Hansmeier, purge une peine de 14 ans pour avoir exécuté une escroquerie de piégeage du droit d’auteur, pour laquelle il a plaidé coupable en 2018. Depuis lors, il a intenté plusieurs actions en justice depuis sa cellule de prison pour ne pas purger sa peine.

Le dernier stratagème de Hansmeier a été de déposer une requête auprès du tribunal de district américain du Minnesota, le même tribunal qui l’a condamné, demandant une injonction préliminaire contre le gouvernement pour qu’il applique les lois sur la fraude et le blanchiment d’argent contre lui. L’objectif déclaré est de lui permettre de continuer à déposer des plaintes pour violation du droit d’auteur pendant son incarcération, en employant un détective privé pour faire les démarches.

Bien sûr, c’est ce qui l’a conduit en prison en premier lieu. Essentiellement, il demande que le tribunal ne permette pas que sa condamnation, qui fait l’objet d’un appel, l’empêche de protéger ses droits d’auteur et ceux de ses clients.

Hansmeier a fondé Prenda avec John Steele et, ensemble, ils ont mis en place un modèle commercial de règlement de fausses réclamations de droits d’auteur pour environ 3 000 $. Jusqu’en 2013, Prenda Law téléchargeait des vidéos pornographiques sur des sites comme The Pirate Bay, puis poursuivait en justice les milliers de personnes qui téléchargeaient le contenu.

La motion de six pages de Hansmeier promet que ses futurs procès ne seront pas de la même ampleur et qu’ils n’impliqueront pas de pornographie. Au lieu de cela, il suggère qu’il poursuivra un plus petit nombre de clients et intentera des poursuites contre les personnes qui « piratent » du hardware tel que la « poésie ». Il affirme que le défaut de fournir une injonction viole ses droits au premier amendement.

« Hansmeier est susceptible de subir un préjudice irréparable en l’absence d’injonction parce que Hansmeier a perdu ses libertés du premier amendement. Plus précisément, Hansmeier est refroidi de s’engager dans une activité protégée par le premier amendement. L’activité d’application du droit d’auteur proposée par Hansmeier est protégée par la clause de pétition du premier amendement. , qui « protège les droits des individus à faire appel devant les tribunaux et autres forums établis par le gouvernement pour la résolution des litiges juridiques. » »

Bien qu’aucune loi n’empêche un détenu d’intenter une action en justice de quelque nature que ce soit depuis la prison, il y a des doutes apparents quant à permettre à Hansmeier de continuer à mener ses affaires, compte tenu de la nature de sa condamnation. Il n’a fallu qu’un paragraphe au tribunal de district pour dire «non» en vertu du précédent juridique de Devose v.Herrington, 1994.

Après avoir résumé et réaffirmé la demande de Hansmeier, la juge Joan N. Ericksen a déclaré : « La requête du défendeur pour une injonction préliminaire [Docket No. 270] est refusé. C’EST AINSI ORDONNÉ [emphasis hers].

Hansmeier a déposé pas moins de 16 requêtes devant le tribunal en attendant une audience d’appel, notamment en demandant une réduction de peine (deux ans) pour des allégations de mauvais traitements en prison. Dans celui-ci, il a affirmé que les geôliers l’avaient enfermé à l’isolement pendant cinq mois, l’avaient limité à un seul appel téléphonique à sa famille par mois, lui avaient caché le journal et ne lui avaient pas permis les appels privilégiés avocat-client. Cette pétition a également été rejetée.