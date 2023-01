Apple plongera plus profondément dans les services financiers en 2023, Apple Pay Later et Apple Card Savings Account à venir cette année

Alors que nous commençons la nouvelle année, tous les regards sont tournés vers la principale mise à jour logicielle d’Apple, à savoir l’iOS 17. Nous verrons certainement l’iOS 17 cette année. Mais avant cela, jetons un coup d’œil à certaines des nouvelles fonctionnalités qu’Apple a prévues pour iOS cette année. Pour les besoins de cet article, nous nous concentrerons sur deux fonctionnalités clés qu’Apple introduira cette année. Ces fonctionnalités sont Apple Pay Later et Apple Card Savings Account.

Apple paye plus tard

La société de Cupertino tient vraiment à avoir un avant-goût du monde financier. Mais semble aller dans l’autre sens avec Apple Pay Later. Apple a annoncé cette fonctionnalité lors de la WWDC 2022. Avec la fonctionnalité Apple Pay Later, les utilisateurs peuvent diviser tous les paiements effectués avec le service Apple Pay en quatre. Les utilisateurs auront alors six semaines pour payer en quatre fois. La meilleure partie de ceci est que vous ne payez aucun intérêt sur l’article. Vous ne payez que le prix d’origine de l’article.

Ce service a déjà des compétitions avec Affirm et Klarna. Ces plateformes proposent également « achetez maintenant, payez plus tard » sur leurs plateformes. Mais Apple assure aux utilisateurs une plate-forme plus sécurisée et transparente. Apple intégrera également ce service dans l’application Apple Wallet sans frais.

Lorsque Apple a annoncé cette fonctionnalité, il n’a pas fixé de délai particulier pour lancer le service. Cela pourrait être principalement dû au fait que le système était encore en phase de développement. Bloomberg a rapporté que la fonctionnalité rencontrait quelques difficultés techniques et d’ingénierie.

Lorsque le système sera enfin prêt, il sera disponible dans n’importe quelle boutique en ligne où ils acceptent Apple Pay. Il sera également disponible pour les achats intégrés. Les utilisateurs qui se qualifient pour l’utiliser aux États-Unis pourront l’utiliser dès son lancement.

Compte d’épargne de la carte Apple

Avec le compte d’épargne Apple Card, l’utilisateur pourra déposer ses récompenses quotidiennes en espèces sur son compte d’épargne. Apple intégrera pleinement cette fonctionnalité dans l’application Apple Wallet. Cela permettra aux utilisateurs de suivre leur compte et de surveiller sa croissance.

Avec le compte d’épargne Apple Card, les utilisateurs peuvent même effectuer un dépôt manuel sur leurs comptes. Tout ce que vous avez à faire est de lier votre compte bancaire à votre compte d’épargne Apple Card.

Cette fonctionnalité a été annoncée par Apple en octobre dernier. Selon la société Cupertino, le compte d’épargne Apple Card sera bientôt disponible. Ce service sera disponible uniquement pour les détenteurs d’une carte Apple, disponible uniquement aux États-Unis. Cela indique simplement que le compte d’épargne Apple Card ne sera disponible qu’aux États-Unis. Du moins, c’est ce que nous savons maintenant.

Apple exploitera ce service en partenariat avec Goldman Sachs. Goldman Sachs se trouve être l’ancien partenaire d’Apple pour l’Apple Card elle-même. En tant que compte d’épargne, les utilisateurs peuvent s’attendre à gagner des intérêts sur leur épargne chaque année. Il n’y a pas encore de mot à ce sujet de la part du fabricant d’iPhone. Ce que nous savons, c’est que l’épargne en ligne actuelle de la société partenaire Goldman Sachs rapporte 3,3 % chaque année.

