L’application Apple Support est désormais disponible dans plus de 100 nouveaux pays et langues

Apple déploie une mise à jour majeure de l’application Apple Support pour iPhone et iPad. À partir d’aujourd’hui, l’application Apple Support est désormais disponible dans 118 nouvelles régions et offre une prise en charge de trois nouvelles langues. Rendez-vous ci-dessous pour la liste complète des pays et des langues inclus dans cette extension…

Avec l’extension d’aujourd’hui, l’application Apple Support est désormais disponible dans les 118 nouveaux pays suivants :

Afghanistan, Albanie, Algérie, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Biélorussie, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Îles Vierges britanniques, Brunei, Burkina Faso, Cambodge , Cameroun, Cap-Vert, Îles Caïmans, Tchad, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Chypre, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Estonie, Eswatini, Fidji, Gabon, Gambie , Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyane, Honduras, Islande, Irak, Jamaïque, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Libéria, Libye, Lituanie, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali , Malte, Mauritanie, Maurice, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Maroc, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Macédoine du Nord, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée , Paraguay, Pérou, Rwanda, São Tomé & Príncipe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, S lovenia, Îles Salomon, Afrique du Sud, Sri Lanka, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname, Tadjikistan, Tanzanie, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Îles Turques et Caïques, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Parallèlement, Apple a ajouté le croate, le grec et le bulgare comme nouvelles langues pour l’application Apple Support. Avec ces changements, l’application Apple Support est désormais disponible dans un total de 173 régions et 31 langues. Apple note cependant que « certaines fonctionnalités de l’application et/ou des plans AppleCare+ ne sont disponibles que dans certains pays ou régions.

Vous pouvez télécharger l’application Apple Support sur l’App Store. L’application est une excellente ressource pour trouver de l’aide pour tout problème que vous pourriez rencontrer avec votre matériel Apple ou votre identifiant Apple.