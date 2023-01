Le cas curieux de Bryan Johnson, l’entrepreneur qui investit des millions de dollars pour rajeunir comme Benjamin Button

Bryan Johnson était un entrepreneur technologique vivant sous le stress. Maintenant, il a décidé de se consacrer à une série de traitements intensifs avec lesquels il vise à réduire l’âge biologique de tous ses organes.

Apparemment, ni la pierre philosophale ni l’ambroisie ne sont nécessaires à la jeunesse perpétuelle. Il suffit de boire des sodas verts avec des peptides de collagène, de polir vos dents avec des brosses imbibées d’huile et de mesurer toutes les érections nocturnes.Le cobaye pour prouver que l’âge n’est qu’une question de chiffres est Bryan Johnson. Il a 45 ans et 30 médecins et experts surveillent chacune de ses fonctions corporelles.

Son équipe, dirigée par Oliver Zolman, spécialiste de la médecine régénérative, fait tout ce qu’elle peut pour inverser le processus de vieillissement dans chaque organe de Johnson. Le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, les reins, les tendons, les dents, la peau, les cheveux, la vessie, le pénis et le rectum doivent ressembler à ceux d’un jeune de dix-huit ans. Et pour ce faire, vous avez besoin de plus ou moins 2 millions de dollars par an.

Comment fonctionne le projet Blueprint

Le projet a démarré il y a un an et s’appelle Blueprint. Il en résulte des régimes stricts, de l’exercice, des lunettes de sommeil bloquant la lumière bleue et des procédures médicales qui surveillent en permanence chaque signe vital. « Je traite les athlètes et les célébrités d’Hollywood, et personne ne repousse autant les limites que Bryan », a expliqué Jeff Toll, qui fait partie de l’équipe, à Bloomberg. Tout le travail acharné, disent les médecins, a commencé à porter ses fruits : « Le corps de Johnson devient médicalement plus jeune. »

Il y a quelques signes extérieurs, par exemple sa graisse corporelle, qui oscille entre 5% et 6%, mais ce qui surprend les médecins, c’est autre chose. En fait, les tests montrent que Johnson a réduit l’âge biologique de ses organes d’au moins cinq ans. Il a le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un homme de 28 ans et la capacité pulmonaire d’un homme de 18 ans. « Tous les marqueurs que nous suivons se sont considérablement améliorés », a expliqué Toll.

Le désir de Johnson s’inscrit dans une veine bien structurée de la Silicon Valley : le mouvement du quantified self. Optimisez virtuellement vos intestins. « Ce que je fais peut sembler extrême, mais j’essaie de montrer que l’automutilation et la décomposition ne sont pas inévitables », a déclaré Johnson.

Qui était Johnson en premier ?

Avant tout cela, Johnson a créé une société de traitement des paiements appelée Braintree Payment Solutions LLC, ce qui l’a conduit à devenir un super riche très stressé et suicidaire, comme il l’explique. Il a ensuite vendu l’entreprise à EBay Inc. en 2013 pour 800 millions de dollars et a changé sa vie. Il a fondé une société de capital-risque axée sur la biotechnologie appelée OS Fund, puis, en 2016, une société appelée Kernel, qui fabrique des casques qui analysent l’activité cérébrale pour en savoir plus sur le fonctionnement interne de l’esprit.

Le docteur de la jeunesse

Zolman est devant avec Johnson. En effet, il est convaincu que les progrès dans le domaine de la longévité nécessitent une recherche plus concertée de médicaments et de thérapies qui paraissent quelque peu prometteuses. Ainsi, en 2021, il a ouvert un cabinet, 20one Consulting Ltd., à Cambridge, en Angleterre. « Mon objectif est de démontrer grâce à la biostatistique une réduction de 25% du vieillissement dans tous les organes d’ici 2030 », a-t-il expliqué à Bloomberg. « C’est une idée extrêmement difficile et folle. » Pour ce faire, il propose divers traitements, du plus basique pour améliorer l’alimentation et l’exercice, au plus haut de gamme qui atteint 1 000 $ de l’heure et comprend des tests, des thérapies spécifiques et des appareils qui contrôlent tout.

IRM et ultrasons pour surveiller le flux sanguin, le volume des tissus, les cicatrices, l’enflure et la croissance de la plaque dans le cerveau, les ventricules, le mésencéphale, le cervelet, l’hypophyse et le tronc cérébral, et compléter ces mesures par des tests de capacité cognitive et des prises de sang. Son grand projet est Johnson lui-même. « Aucune personne au monde n’a 45 ans chronologiquement mais 35 ans dans chaque organe », a expliqué Zolman. « Si nous pouvons éventuellement démontrer cliniquement et statistiquement que Bryan a fait ce changement, nous irons au-delà de ce qui est génétiquement possible. »

La routine de Bryan

Chaque matin à 5 heures, Johnson se réveille, prend plus de 10 suppléments et médicaments, tels que le lycopène pour la santé des artères et de la peau, la metformine pour prévenir les polypes intestinaux, le curcuma, le poivre noir et la racine de gingembre pour les enzymes du foie, et la liste s’allonge encore et encore. . Il s’entraîne pendant une heure, boit un jus vert avec de la créatine, des flavanols de cacao, des peptides de collagène puis commence un rituel très précis pour polir ses dents avec de l’huile d’arbre à thé et du gel antioxydant.

Ensuite, il mesure son poids, son indice de masse corporelle, sa graisse corporelle et surveille la température, la glycémie, les changements de fréquence cardiaque et les niveaux d’oxygène. Elle applique sept crèmes par jour et reçoit des peelings acides hebdomadaires et une thérapie au laser. Ensuite, il frappe le plancher pelvien avec des impulsions électromagnétiques pour améliorer le tonus musculaire dans les endroits difficiles d’accès, puis, allongé dans son lit, il se connecte à une machine qui compte ses érections nocturnes.

Johnson a créé un site où il publie les traitements qu’il subit et tous les résultats des tests. Maintenant, il lance un autre site, Rejuvenation Olympics, pour encourager les fans à emboîter le pas. Comme il l’a lui-même expliqué, plus ce type de mode de vie devient populaire, plus certaines des procédures peuvent être moins chères et plus facilement disponibles. « Si vous dites que vous voulez vivre éternellement ou battre le vieillissement, c’est mauvais, c’est une chose riche », explique Johnson. « Si c’est plus comme un sport professionnel, c’est du divertissement. Il a le mérite d’établir des normes et des protocoles. Cela profite à tous de manière systémique ».