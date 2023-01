iPad Mini : un nouveau rafraîchissement arrivera début 2024

Apple a des plans audacieux pour la série iPad, mais ces plans ne se concrétiseront qu’en 2024. Selon l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, la marque prévoit de lancer une série de nouveaux iPad en 2024. En conséquence, nous n’allons pas voir les nouvelles versions d’iPad dans les neuf à douze prochains mois. Ainsi, 2023 sera une année triste pour les passionnés d’iPad, mais ils peuvent au moins être assurés que l’année prochaine sera bien meilleure. En plus du premier produit pliable d’Apple, un iPad pliable, la société prévoit également un nouveau rafraîchissement pour l’iPad mini.

Selon l’analyste, Apple lancera un nouvel iPad mini en 2024. La production de masse de la nouvelle ardoise commencera au premier trimestre 2024, et le lancement pourrait avoir lieu plus tard cette année-là. Pour rappel, l’analyste s’attendait à ce que les livraisons massives d’un iPad mini rafraîchi commencent vers la fin de 2023 ou au premier semestre 2024. Avec les nouveaux détails, il semble que Kuo ne croit plus à ces anciennes prévisions. Nous supposons que quelque chose a changé à Cupertino, et ce n’est pas une surprise. Apple a dû faire face à des contraintes sur ses fronts de fabrication pour plusieurs raisons. Les retards ne sont donc pas exactement une surprise.

Nouvel iPad mini en 2024 avec Apple A16 Bionic ?

Kuo déclare également que le rafraîchissement majeur concerne la partie matérielle. Le nouvel iPad mini apportera un nouveau processeur et ce sera son principal argument de vente. Pour cette raison, nous ne devrions pas nous attendre à de grandes mises à niveau dans d’autres aspects de la tablette. À titre de comparaison, l’iPad mini de septembre 2021 embarque le processeur Apple A15 Bionic. Nous pouvons donc nous attendre à ce que l’iPad mini 2024 apporte au moins l’Apple A16 Bionic. Il convient de mentionner que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus plus simples recevront le même processeur plus tard cette année.

L’iPad Mini 2021 dispose également d’un écran de 8,3 pouces, d’un port USB Type-C, d’un bouton d’alimentation Touch ID et de la 5G sur la version mobile. Nous ne nous attendons pas à de grands changements et ces spécifications peuvent rester dans le nouveau modèle. Cependant, un leaker coréen souligne l’adoption de la technologie d’affichage ProMotion dans les modèles mondiaux. Ils prendront en charge jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement. L’analyste d’affichage Ross Young pense qu’Apple travaille sur un iPad mini 7. Cependant, il déclare qu’il est peu probable que la table ait la technologie ProMotion.

Il nous reste encore une année entière avant le lancement d’un nouvel iPad mini. Nous traiterons donc ces rumeurs comme des rumeurs, et bien sûr, elles sont sujettes à changement. Fait intéressant, des rumeurs ont émergé l’année dernière indiquant la fin de la série mini iPad. Ces rumeurs disaient que le prochain iPhone pliable servirait de remplaçant à la mini-série. Cependant, Kuo a déclaré que ce n’était pas le cas, et maintenant les nouveaux détails confirment que la mini-série iPad est là pour le dire.