Avez-vous joué à Roblox ? Non? Est-ce simplement parce que cela ressemble à un jeu enfantin à jouer ? Assez juste. Cependant, Roblox est en effet un jeu très amusant et intéressant qui contient un certain nombre de jeux dont vous pouvez profiter. Il propose un certain nombre de jeux créés par des fans auxquels vous pouvez choisir de jouer en solo, avec des personnes au hasard en ligne ou même avec vos amis ensemble. Maintenant, Roblox est un jeu qui peut être joué gratuitement sur Android, iOS et PC.

Savez-vous que vous pouvez également jouer à Roblox en VR ? Oui, vous pouvez réellement jouer au jeu en VR et cela rend toute l’expérience Roblox encore plus intéressante. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui a le tout nouveau casque Oculus Quest 2 de Meta, vous vous demandez peut-être comment vous pourriez jouer à ce joli jeu en VR. Si telle est votre question, nous avons la réponse.

Commençons.

Puis-je jouer à Roblox sur Oculus Quest 2 ?

Oui, vous pouvez jouer à Roblox sur VR avec un casque compatible, y compris l’Oculus Quest 2. Roblox permet le Cross-Play VR, oui, vous pouvez également jouer au même jeu avec des joueurs non VR. Cependant, il n’y a pas de support d’application Roblox dédié disponible pour l’Oculus Quest 2, mais grâce à une solution de contournement, vous pouvez jouer à votre jeu Roblox préféré sur le VR, alors, jetons un coup d’œil aux étapes sur la façon dont vous pouvez jouer à Roblox sur votre Meta Quête 2.

Comment jouer à Roblox sur Oculus Quest 2

Maintenant, lorsque vous regardez d’autres casques VR comme le HTC Vive et l’Oculus Rift, ces appareils ont une application Roblox dédiée qui fonctionne le mieux. Cependant, en ce qui concerne l’Oculus Quest 2, le casque est une unité autonome et n’a pas de prise en charge dédiée de l’application Roblox. Cela indique que vous ne pouvez pas jouer à Roblox sur votre Qculus Quest 2 sans utiliser un PC. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez toujours jouer à Roblox sur votre Oculus Quest 2, suivez ces étapes.

Jouez à Roblox sur Oculus Quest 2 avec PC

Voici les étapes à suivre pour profiter de Roblox sur votre Oculus Quest 2.

Tout d’abord, télécharger l’application Meta Quest (Oculus) sur votre ordinateur Windows. Vous pouvez le télécharger en suivant ce lien. Installez le programme sur votre ordinateur Windows. Assurez-vous également que le jeu Roblox est téléchargé et installé sur votre PC Windows. Si vous ne le faites pas, vous pouvez toujours le télécharger à partir du Boutique Microsoft. Lancez l’application Meta Quest et cliquez sur Appareils suivi de Ajouter un casque.

Dans la liste des appareils, sélectionner le casque Quest 2.

Vous devez brancher votre casque à votre PC en utilisant le câble de liaison, la configuration commencera. Une fois terminé, cliquez sur le bouton Fermer. Portez votre casque Oculus Quest 2 et activer l’option Oculus Link. Ouvrez l’application Meta Quest, puis lancez Paramètres et cliquez sur l’onglet Général.

Dans Paramètres généraux, activer la bascule pour les sources inconnues.

Vous pouvez maintenant simplement localiser et ouvrir Roblox et choisissez le jeu qui fonctionne le mieux en VR.

Portez le casque et profitez de votre temps pour jouer à Roblox sur votre Oculus Quest 2. C’est ça.

Voici comment vous pouvez jouer à Roblox sur votre Meta Oculus Quest 2 en utilisant votre PC Windows.

Cependant, vous pouvez utiliser une méthode sans fil pour jouer à Roblox sur votre Meta Quest 2 à l’aide de votre PC Windows. Voici les étapes à suivre si vous envisagez de vous lancer sans fil.

Lancez l’application Meta Oculus Quest. Ouvrir les paramètres et cliquez sur l’onglet Bêta. Vous verrez l’option Air Link à côté. Cliquez sur l’option Air Link. Maintenant, allumez votre Oculus Quest 2 et appuyez sur le bouton Oculus. Choisissez Paramètres dans le casque et sélectionnez Fonctionnalités expérimentales. Recherchez le bouton Air Link et Appuie. Votre casque commencera à rechercher votre PC Windows. Assurez-vous que votre casque et votre PC Windows sont connectés au même réseau Wi-Fi. Une fois que vous avez repéré votre PC, cliquez sur Jumeler. Vous pouvez lancer le jeu Roblox une fois le processus d’appairage terminé. Et c’est ainsi que vous pouvez jouer à Roblox sur votre oculus Quest 2 sans fil en utilisant votre PC Windows.

Puis-je télécharger Roblox sur mon Meta Quest 2 ? Oui, vous pouvez facilement télécharger votre jeu Roblox préféré sur votre casque Meta Quest 2 VR en le connectant à votre PC Windows. Puis-je jouer à Roblox sur Oculus Quest 2 sans PC ? Au moment de la rédaction de cet article, l’application officielle de Roblox n’est pas disponible pour l’Oculus Quest 2, ce qui indique simplement que vous devez installer le jeu VR Roblox compatible en connectant votre casque à votre PC. Si à l’avenir, Roblox publie une application dédiée à la réalité virtuelle, vous pourrez y jouer sans l’associer à un PC. Puis-je jouer à Roblox sur Oculus Quest 2 sans fil avec Air Link ? Oui, vous pouvez jouer à Roblox sur votre casque VR Meta Oculus Quest 2 sans utiliser de câble Link, nous avons déjà évoqué les étapes dans cet article. Roblox arrive-t-il sur Oculus Quest 2 ? Oui il y en a quelques rumeurs de Roblox à venir sur Oculus Quest 2. Cependant, cette rumeur datait de huit mois.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon de jouer à Roblox sur Oculus Quest 2. Maintenant, oui, vous devez utiliser votre PC Windows pour jouer à Roblox. Cependant, il y a une sorte d’espoir que le développeur du jeu Roblox publie un jeu Roblox dédié à Meta Quest 2 dans les mois à venir, car beaucoup de gens l’ont demandé. Si et quand ils publient une application Roblox dédiée pour l’Oculus Quest 2, nous nous assurerons de mettre à jour les étapes pour obtenir le jeu directement sur votre casque sans avoir à utiliser le PC Windows.

Si vous voulez toujours savoir quoi que ce soit sur l’application Roblox sur Oculus Quest 2, dites-le nous dans la section des commentaires.

Articles Liés: