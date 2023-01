Le Parlement européen renforce la protection des joueurs de jeux vidéo

L’industrie du jeu est l’une de ces sphères qui se développe à un rythme rapide. C’est ce dans quoi beaucoup d’entreprises technologiques investissent beaucoup. Mais comme beaucoup d’autres niches, il y a de sérieux problèmes liés à la protection des droits des utilisateurs/acheteurs. C’est ce sur quoi le Parlement européen se concentre actuellement. Les députés ont accordé une attention particulière à la protection des droits des enfants. EP a également décidé de soutenir le segment du jeu vidéo et a créé un prix dans l’industrie.

Le rapport a été préparé par le député européen Adriana Maldonado Lopez (France) et a obtenu 577 voix pour, 56 contre et 15 abstentions. Le rapport indique que les joueurs de jeux vidéo devraient être mieux protégés contre les pratiques manipulatrices et la dépendance. Les studios qui créent des jeux pour enfants doivent tenir compte de leur âge et de leurs droits. L’auteur du rapport a également déclaré que le secteur du jeu vidéo a un énorme potentiel de croissance mais a besoin de support.

Les studios de jeux vidéo devraient accorder plus d’attention aux droits des acheteurs

Le rapport appelle à des règles convenues pour donner aux parents un bon contrôle sur les jeux auxquels jouent leurs enfants et sur le temps et l’argent qu’ils consacrent à jouer. Les députés demandent des informations plus claires sur le contenu, les politiques d’achat dans les jeux et la tranche d’âge cible des jeux. De plus, les développeurs de jeux doivent éviter de créer des jeux addictifs et tenir compte de l’âge et des droits des enfants.

A côté de cela, les développeurs de jeux vidéo ne devraient pas proposer de pratiques dites « d’extraction d’or ». Ce terme fait référence à la vente d’objets obtenus dans le jeu contre de l’argent réel. Elle peut être liée à des délits financiers et violer les droits de l’homme

Les membres du PE souhaitent que le CE analyse l’impact des loot boxes. Ce sont des fonctionnalités de jeux vidéo accessibles pendant le jeu ou pouvant être payées avec de l’argent réel. En d’autres termes, ce sont des « packs mystères » qui contiennent divers objets. Ainsi, les joueurs ne savent pas ce qu’ils obtiennent jusqu’à ce qu’ils l’ouvrent. Par exemple, il peut s’agir d’un nouveau look pour l’avatar et les éléments qui affectent le gameplay (tels que des outils, des armes, des niveaux, des cartes, etc.).

Pas en vain, EP se bat contre les loot boxes. Par exemple, en 2018, le marché européen du jeu vidéo a rapporté 21 milliards d’euros. Il a connu un taux de croissance de 15 % d’une année sur l’autre. 34% du chiffre d’affaires est le résultat d’achats intégrés et de programmes payants qui incluent également des loot boxes. Ce dernier soulève des problèmes potentiels de protection des acheteurs. En raison des mécanismes de récompense aléatoires, les boîtes à butin sont très similaires aux jeux de hasard.