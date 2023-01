Cette vidéo mettant en scène un sandwich en rotation a réussi à planter plusieurs iPhones

La vidéo est très simple : il y a un sandwich qui roule et un petit compte à rebours. Ces derniers jours, ce clip de quelques secondes a pu bloquer l’application de TikTok sur les appareils iPhone, maintenant il semble que le bug ait été corrigé.

Aujourd’hui c’est un chignon, hier c’est une fonte indienne. Il y a eu une vidéo ces derniers jours qui a dû faire trembler les poignets de certains programmeurs Apple. Pas de secrets d’entreprise dangereux, pas de projets fugitifs pour de nouveaux appareils (pas même le spectateur tant attendu) mais simplement un sandwich qui tourne intensément et semble alors envahir tout l’écran du smartphone.

Cela semble un contenu inoffensif mais cette vidéo est mortelle pour n’importe quel iPhone, du moins selon la légende. En effet, si la vidéo apparaît dans le For You d’un appareil produit par Apple, elle peut immédiatement fermer l’application. Difficile de trouver l’origine de cette séquence, souvent accompagnée d’un compte à rebours.

TikTok semble avoir remarqué le problème. Les recherches du sandwich sont détournées vers de vraies recettes gourmandes de sandwichs. Et nous avons pu voir plus d’une fois qu’il a été supprimé des petits profils qui continuent de le publier. Le seul qu’il détient est le compte NirunPro123, un profil qui semble appartenir à un garçon sri-lankais. Ici la vidéo du sandwich qui tourne et verrouille l’iPhone a atteint 2,3 millions de vues.

Mais le sandwich peut-il vraiment bloquer TikTok sur iPhone ?

Le matin du 30 janvier, nous avons effectué des tests sur divers appareils Apple. À la fois avec les appareils dotés du système d’exploitation le plus récent, iOS 16, et avec d’autres qui montent à la place des systèmes plus anciens, iOS 14, la vidéo ne fonctionnait pas. Même en l’ouvrant depuis TikTok, l’application reste fermement en place et le compte à rebours ne se termine en rien. Cependant, sur les réseaux sociaux, il existe plusieurs vidéos qui démontrent que dans les jours précédant le sandwich – le bug a fonctionné. Même SmartWorld, un magazine spécialisé dans la technologie, a montré ces derniers jours divers tests dans lesquels le sandwich rotatif parvient à bloquer l’application TikTok sur l’iPhone. On ne sait pas comment ce résultat peut être obtenu : probablement vers la fin de la vidéo, il y a une séquence de pixels ou de sons que le système d’exploitation iOS lit comme une erreur.

Vidéos pouvant geler les iPhones

Alors si le bug du sandwich semble avoir été corrigé par les développeurs, il y a toujours plus de vidéos pour envoyer des blagues aux possesseurs d’iPhone. En fait, le bug ne semble pas créer de problèmes autres que la fermeture de l’application. En particulier, il y a une vidéo très granuleuse avec un son qui n’est certainement pas facile à écouter et qui est capable de bloquer TikTok sur iPhone et Mac. Le clip tourne sur TikTok depuis un certain temps et est souvent accompagné d’un blanc dérangeant. BONNE NUIT écrit .

TIKTOK | Un écran vidéo vraiment capable de bloquer TikTok

L’histoire du caractère indien

Avant les vidéos TikTok, il n’y avait qu’un seul personnage capable d’arrêter tout le système d’exploitation de l’iPhone. Tout s’est passé en février 2018. Connue sous le nom de Telugu Char, cette police est utilisée par 5 % de la population indienne. Envoyez-le simplement à un iPhone et l’aperçu à lui seul a pu geler tout l’iPhone. Une fois que je l’ai rallumé, le problème a persisté. Il était impossible d’ouvrir l’application de messagerie où elle avait été envoyée, car elle apparaissait de toute façon dans l’aperçu de la conversation.

La seule façon de résoudre le problème était de demander à la personne qui l’avait envoyé d’envoyer un nouveau message, puis, sans entrer dans le chat, de supprimer toute la conversation. Le bug Telugu concernait le système d’exploitation 11.2.5. Apple a finalement dû publier une petite mise à jour, à peine 40 Mega, pour éviter que tous ses appareils ne se bloquent devant un seul personnage. Aussi parce que vous n’avez pas besoin d’aller chercher le personnage pour bloquer le téléphone : il suffisait qu’il soit envoyé depuis n’importe quel contact.

