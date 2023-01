Lancement de l’iPad pliable l’année prochaine, avant un iPhone pliable

Après des années de rumeurs, un analyste d’Apple a déclaré qu’il était « positif » qu’un lancement d’iPad pliable se produise l’année prochaine.

C’est nettement plus tôt qu’une prédiction précédente – et plus vague – d’un « cahier » pliant quelconque en 2026…

Pliage des rumeurs d’iPhone

Les rumeurs d’un iPhone pliable remontent à de nombreuses années. Comme c’est généralement le cas avec les nouvelles technologies, cependant, Apple n’a pas été pressé de se lancer – en adoptant son approche habituelle consistant à laisser les autres entreprises être les premières sur le marché alors que la société de Cupertino trouve comment faire un meilleur travail.

Samsung a fait un excellent travail pour illustrer l’énorme risque de se lancer trop tôt, le lancement du premier modèle Galaxy Fold en 2019 s’avérant être un désastre complet. Bien que les précommandes se soient bien déroulées, il n’a fallu que 48 heures avant que des problèmes majeurs ne soient détectés alors que les examinateurs testaient l’appareil. Samsung a initialement annoncé qu’il retardait le lancement jusqu’en mai avant d’annuler les précommandes. La société a ensuite évoqué un lancement en juillet, avant de l’annuler également.

Le téléphone a finalement été lancé, mais les dommages à la réputation ont été considérables – et notre site sœur Netcost-security.fr a constaté que le plus gros défaut est toujours présent dans la toute dernière itération, le Galaxy Z Fold 4.

iPad pliable attendu en premier

Deux analystes notables sont pour la plupart d’accord sur le fait qu’un iPad pliable sera probablement lancé avant un iPhone pliable.

L’analyste d’affichage Ross Young a déclaré l’année dernière qu’il n’y avait aucune indication de chaîne d’approvisionnement de travail sur un iPhone pliable, et il n’en attendait pas un avant 2025. Cela a ensuite été soutenu par Ming-Chi Actu, qui a également suggéré que le premier appareil pourrait être un iPad pliable, avec CCS Insight prenant également en charge cette vue.

Actu dit maintenant le lancement de l’iPad pliable en 2024

Actu a aujourd’hui tweeté qu’il est « positif » quant au lancement d’un iPad pliable l’année prochaine.

J’adopte une approche prudente des expéditions d’iPad pour 2023, prédisant une baisse en glissement annuel de 10 à 15 %. Néanmoins, je suis optimiste quant à l’iPad pliable en 2024 et je m’attends à ce que ce nouveau modèle stimule les livraisons et améliore la gamme de produits. Ma dernière enquête indique que l’iPad pliable comportera une béquille en fibre de carbone. Le matériau en fibre de carbone rendra la béquille plus légère et plus durable.

Actu et Young fondent leurs prédictions sur l’intelligence de la chaîne d’approvisionnement. Ils passent beaucoup de temps sur le terrain en Chine à parler aux fournisseurs Apple existants et potentiels, essayant de donner un sens aux commandes reçues par ces entreprises – à la fois confirmées et en discussion.

Dans ce cas, Actu semble avoir parlé au fournisseur Apple Suzhou Anjie Technology, qui travaillerait sur un support en fibre de carbone pour un iPad pliable.

Anjie Technology, en tant que fournisseur de polissage et de collage de la béquille en fibre de carbone pour l’iPad pliable, devrait continuer à bénéficier de la tendance croissante des appareils pliables équipés de béquilles à l’avenir.

C’est nettement en avance sur le calendrier précédemment suggéré par Young, qui a déclaré il y a un an qu’Apple travaillait sur une sorte de « cahier pliant » pour 2026 ou 2027. Le rapport de Young n’indiquait pas si cet appareil serait un iPad, un MacBook. , ou un appareil hybride.

Avis de Netcost-security.fr

Comme mentionné, les rumeurs sur les pliables Apple remontent à de nombreuses années. Bien que Actu et Young aient de bons antécédents, ils travaillent toujours sur la base de la collecte d’indices provenant de fournisseurs qui peuvent ou non avoir une image précise des plans d’Apple.

Nous ne savons pas exactement ce que l’on entend par le terme « iPad pliable », mais une chose semble plutôt claire : la taille pliée sera plus grande qu’un iPhone. S’il était de la taille d’un iPhone lorsqu’il est plié et de la taille d’un iPad lorsqu’il est déplié, c’est un appareil qui serait plus probablement décrit comme un iPhone pliable.

Cela étant, nous pouvons probablement nous attendre à quelque chose qui se déploie dans un écran de plus grande taille que la taille maximale actuelle de l’iPad de 12,9 pouces. L’un des rapports de Young a suggéré un appareil qui se déplie en un écran de 20 pouces. Il s’attendait à ce qu’il puisse fonctionner en mode ordinateur portable, l’écran du bas formant un clavier virtuel, puis s’ouvrant sur un écran double taille.

Nous devrons attendre des rapports beaucoup plus concrets sur la chaîne d’approvisionnement avant que ce dernier rapport puisse être considéré comme plus qu’une continuation des rumeurs pliables, bien que provenant d’une source bien informée.

