Galaxy S23 écrase l’iPhone 14 de ces 7 façons clés

Bien que Samsung n’ait pas officiellement lancé ses prochains produits phares, la concurrence entre le Galaxy S23 et l’iPhone a déjà commencé à s’intensifier. Eh bien, c’est une donnée. Même si l’événement Galaxy Unpacked n’est qu’à quelques heures, nous savons tout sur ce que la prochaine gamme apportera réellement à la table.

Oui, la plupart du battage médiatique concerne le Galaxy S23 Ultra, qui sera probablement en concurrence étroite avec l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Mais tout le monde n’obtiendra pas des appareils haut de gamme.

Au lieu de cela, la plupart attendent avec impatience la concurrence entre le Galaxy S23 standard et l’iPhone 14 standard actuel. Et merci à une fuite importante nous avons des informations précieuses à cet égard.

Samsung Galaxy S23 contre iPhone 14

Le leakster a comparé l’iPhone 14 et le Galaxy S23 en 7 facteurs. Maintenant, en ce qui concerne la comparaison, ce n’est vraiment pas si loin.

Et si vous avez rattrapé les fuites précédentes sur les appareils, vous savez peut-être déjà à quel point le Galaxy S23 standard se comparera à l’iPhone 14. Néanmoins, plongeons et voyons ce que le leaker a réellement à dire.

A15 Bionic contre Snapdragon personnalisé 8 Gen 2

Comme confirmé par les rumeurs précédentes, le Samsung Galaxy S23 sera livré avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2 personnalisé. Et comme vous le savez, l’iPhone 14 est alimenté par un chipset A15 Bionic.

N’oublions pas que nous avons examiné de près comment le chipset Galaxy S23 a dominé l’Apple A16. Bien que ce soit dans un test GPU, les performances du processeur ne sont pas si éloignées.

Le score Geekbench actuel de l’iPhone 14 est de 1740 pour les performances monocœur. Et il obtient un score de 4711 sur les performances multicœurs. Et le récent score Geekbench du Galaxy S23 montre que le SoC obtient 1566 sur les tests monocœur et 5176 sur les tests multicœurs.

Ainsi, alors que les performances monocœur sont un peu faibles, le S23 bat l’iPhone 14 en termes de performances multicœurs.

Configuration triple caméra du Galaxy S23 vs configuration double caméra de l’iPhone 14

Le Samsung Galaxy S23 Ultra reçoit le plus gros coup de pouce de l’appareil photo. Et bien que le S23 standard conserve la même configuration que le Galaxy S22, des fuites ont révélé que Samsung proposerait en effet une mise à niveau.

Même si la mise à niveau n’est pas aussi visible, vous ne pouvez pas oublier que le Galaxy S23 est livré avec des capteurs primaires 50MP, ultra-larges 12MP et téléobjectif 12MP. En comparaison, l’iPhone 14 dispose de deux caméras 12MP. L’un d’eux est le capteur principal, tandis que l’autre est ultra-large.

Sur le papier, le Galaxy S23 dispose de plus de mégapixels et d’un capteur de plus que l’iPhone 14. Maintenant, vous pourriez dire que plus de mégapixels n’indique pas nécessairement qu’il est meilleur. Il est indéniable qu’un appareil photo plus mégapixel offrira de meilleurs détails.

De plus, le grand capteur du S23 peut conduire à de meilleures prises de vue en basse lumière. Et d’après ce que montrent les récentes affiches marketing, Samsung se lance à fond dans le mode Nuit. Néanmoins, si Samsung combine une bonne magie informatique, le Galaxy S23 sera sûrement un bien meilleur téléphone avec appareil photo que l’iPhone 14.

Pas de zoom optique vs zoom optique 3x sur le Galaxy S23

Apple n’a inclus aucun zoom optique sur l’iPhone 14. Cependant, il offre un zoom numérique 5x. Pourtant, le zoom optique est bien meilleur que le zoom recadré numériquement. Et la bonne nouvelle pour le S23 est qu’il est livré avec un capteur téléobjectif 3x. Cela permettra à l’appareil d’offrir de meilleures images agrandies.

Même si vous ne considérez pas la capacité de zoom optique, le Galaxy S23 offrira un zoom numérique jusqu’à 30x. Et c’est 6 fois plus que ce qu’Apple propose avec l’iPhone 14.

Écran OLED 60 Hz contre écran OLED 120 Hz

Apple lésine sur les panneaux à taux de rafraîchissement plus élevé sur ses modèles standard n’est pas nouveau. Et malheureusement, les choses n’ont pas changé avec l’iPhone 14. Bien qu’il dispose d’un panneau OLED, l’affichage est toujours bloqué à 60 Hz. En revanche, le Samsung Galaxy S23 sera doté d’une dalle OLED 120 Hz, qui sera visiblement plus rapide.

Luminosité de 1200 nits contre 1750 nits de luminosité

Actuellement, l’affichage du Galaxy S22 standard atteint une luminosité maximale de 1500 nits. Et Samsung est censé mettre à niveau l’affichage du S23 standard, ce qui pourrait augmenter le niveau de luminosité à 1750 nits.

Maintenant, si vous ne le saviez pas, l’iPhone 14 atteint un maximum de 1200 nits. Encore une fois, c’est un facteur où l’iPhone 14 perdra face au Samsung Galaxy S23 en termes de chiffres.

6 Go de RAM contre 8 Go de RAM

L’iPhone 14 est livré avec 6 Go de RAM, tandis que le Samsung Galaxy S23 est sur le point d’embarquer 8 Go de RAM. Oui, cette différence de RAM n’est pas suffisante pour vous dire quel appareil sera le meilleur en multitâche. Et ce n’est pas comme si l’iPhone 14 était mauvais pour gérer des applications multiples ou gourmandes en ressources.

Pourtant, avoir un peu plus de RAM rend l’appareil à l’épreuve du temps. C’est donc un autre facteur où le Samsung Galaxy S23 prend les devants.

Batterie 3279 mAh contre batterie 3900 mAh

La durée de vie de la batterie est un facteur que Samsung suit Apple depuis un bon moment. L’iPhone 14 a dominé le S22 de plus d’une heure lors d’un test de batterie effectué par Tomsguide. Cependant, les choses pourraient changer avec le Galaxy S23 car il devrait être livré avec une batterie de grande taille.

Conclusion sur Galaxy S23 vs iPhone 14

Il y a plus dans la comparaison que de simples spécifications. Et comme le Galaxy S23 n’est pas encore sorti, personne ne peut vous dire qu’il sera meilleur que l’iPhone 14 dans un test en conditions réelles. Cependant, le Galaxy Unpacked n’est qu’à quelques heures. Donc, vous pouvez vous attendre à obtenir la vraie comparaison très bientôt. Restez à l’écoute!