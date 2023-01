Pourrons-nous prendre et modifier des captures d’écran directement dans Chrome ?

Google a commencé à développer un outil pour prendre et éditer des captures d’écran directement dans le navigateur Chrome il y a plus d’un an.

La fonction a fait ses débuts dans la première version de test de Chrome Canary version 98. L’application a ajouté de nouveaux outils au cours de quelques mois. Et il semble qu’une version stable pour tous les utilisateurs sera bientôt disponible.

Outil d’édition de captures d’écran de Google Chrome

Malheureusement, le projet de développement d’un éditeur de capture d’écran est malheureusement fermé. Au moins dans sa forme actuelle, selon les récentes révisions de Chromium.

L’outil d’édition de capture d’écran a été complètement supprimé du navigateur. Ceci est conforme à la documentation du référentiel de code Chromium Gerrit. Ellie Fong-Jones, une employée de Google, a souligné que les développeurs ne voient pas comment l’implémenter sans modifications importantes en disant que les retours des tests ont révélé tous les problèmes de l’outil. Heureusement, il existe de nombreux outils disponibles sur la boutique Chrome qui peuvent faire la même fonction.

Google déploie actuellement le mode Incognito protégé sur Chrome pour Android après avoir publié la fonctionnalité pour la version iOS. Les utilisateurs peuvent utiliser la biométrie comme les empreintes digitales ou la numérisation du visage pour verrouiller leur session de navigation privée derrière un verrou de sécurité. Ou ils peuvent simplement utiliser un mot de passe. Lorsqu’un utilisateur se déconnecte d’une session, il doit saisir à nouveau son mot de passe.

Pour utiliser la fonctionnalité, ouvrez Paramètres et choisissez l’option Verrouiller les onglets incognito lorsque vous fermez Chrome sous Confidentialité et sécurité. Comme l’a souligné TechCrunch, certains utilisateurs n’ont peut-être pas encore vu cette fonctionnalité. Dans ce cas, ils doivent activer manuellement le drapeau en saisissant cette adresse : « chrome:/flags/#incognito-reauthentication-for-android » (sans les guillemets).

En plus de cette fonctionnalité, Google a annoncé quelques mises à jour mineures, qui s’appliquent également au client PC. Ces mises à jour incluent la simplification de l’accès aux données de navigation rapidement nettoyées. Et fournir aux utilisateurs des « recommandations et rappels personnalisés » pour les aider à mieux contrôler leur comportement sur les sites Web.