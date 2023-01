Les agents immobiliers américains tombent amoureux de ChatGPT – rend leur travail 99% plus facile

Le robot de chat IA ChatGPT a suscité beaucoup d’attention depuis sa sortie. Cependant, toutes les industries ne sont pas friandes de cette nouvelle technologie. Les universitaires et certaines grandes entreprises technologiques sont fortement opposés à ChatGPT. Mais les sites d’information et, plus récemment, les agents immobiliers sont absolument amoureux de ChatGPT. Le secteur immobilier l’utilise pour générer automatiquement des descriptions de maison, répondre aux questions des clients ou calculer les remboursements. De nombreux agents immobiliers affirment même qu’ils ne peuvent pas imaginer travailler sans ChatGPT maintenant.

Lorsque les agents immobiliers répertorient des maisons en ligne, ils ont souvent du mal à décrire l’annonce et à mettre en évidence des arguments de vente tels que « des installations de divertissement idéales » et « beaucoup d’espace pour se détendre ». Maintenant, ChatGPT, un chatbot AI publié par OpenAI, peut les aider à faire exactement cela. Ils n’ont qu’à entrer quelques mots-clés, et ChatGPT crée une description de l’annonce en moins de 5 secondes. Sinon, dit Johannes, il lui aurait fallu plus d’une heure pour le faire lui-même.

« Cela me fait gagner beaucoup de temps », déclare Johannes, qui affine et peaufine également les descriptions générées par ChatGPT avant de les publier. Il a dit : « Ce n’est pas parfait, mais c’est un bon point de départ. Ma formation est basée sur l’expérience et la technologie, et il faut du temps pour écrire quelque chose de convaincant. ChatGPT rend tout beaucoup plus facile.

De nombreux agents immobiliers disent que ChatGPT a changé la façon dont ils rédigent des annonces, publient des annonces sur les réseaux sociaux et rédigent des documents juridiques pour l’achat et la vente de maisons. ChatGPT peut également être utilisé pour automatiser des tâches répétitives, telles que répondre aux questions courantes des clients ou effectuer des calculs complexes.

ChatGPT peut faire beaucoup

Cet outil d’intelligence artificielle est formé à l’aide de grandes quantités de données en ligne pour générer des réponses aux questions posées par les utilisateurs. Il a même trompé certains scientifiques avec ses articles originaux, ses histoires, ses paroles et ses résumés d’articles de recherche. Certains dirigeants d’entreprise utilisent ChatGPT pour écrire des e-mails ou effectuer des travaux de comptabilité, et ChatGPT a même réussi un test dans une école de l’Ivy League. Cependant, cette puissante IA a également inquiété de nombreuses personnes, car les étudiants peuvent utiliser ChatGPT pour tricher. Cela conduit également à de fausses données citées dans certains articles.

De l’industrie de l’édition à l’industrie juridique, ChatGPT a déclenché une vague de discussions en moins de deux mois. En ce qui concerne le secteur de l’immobilier, l’émergence de ChatGPT a eu un grand impact sur la façon dont de nombreuses agences immobilières travaillent. Les agences immobilières doivent généralement remplir de nombreuses formalités administratives chronophages, et maintenant de nombreuses personnes ne peuvent plus imaginer comment elles peuvent travailler sans ChatGPT.

Andres Asion, un agent du Miami Real Estate Group, a déclaré à propos de ChatGPT : « Je l’utilise depuis plus d’un mois maintenant et je ne me souviens pas de la dernière fois où quelque chose m’a autant séduit »

ChatGPT peut gérer certains calculs très basiques

Frank Trelles, un courtier immobilier de State Street Realty à Miami, a déclaré qu’il paierait pour continuer à utiliser l’outil et que ChatGPT a eu un impact sur sa façon de faire des affaires. « J’ai été accro dès que je l’ai essayé », a déclaré Trelles. «Je suis allé m’inscrire, pensant que ce serait au moins 100 $ par mois, et il s’est avéré que c’était gratuit. Il n’y a rien de gratuit dans ce monde, ce qui me rend encore un peu nerveux.

Trelles utilise ChatGPT pour trouver des utilisations autorisées pour certains terrains dans la région de Miami. Il peut également calculer le calendrier de remboursement hypothécaire ou le retour sur investissement d’un client. Celles-ci impliquent souvent diverses formules et calculatrices hypothécaires.

« Je peux m’asseoir dans la voiture et parler à un client s’il me demande quels sont les versements hypothécaires mensuels », a déclaré Trelles. « Je peux juste demander à ChatGPT combien je paierais mensuellement sur un prêt immobilier de 14 millions de dollars amorti sur 25 ans à 7,2% et cela me donne le résultat en deux secondes… »

Beaucoup de potentiel mais aussi des limites

Cependant, ChatGPT a également certaines limitations. Par exemple, cette IA aussi ; a rencontré des difficultés dans certaines arithmétiques de base. Mais Trelles dit que c’est bon pour estimer des approximations dynamiques, et il n’a pas besoin de chiffres particulièrement précis.

Serge Reda, directeur de l’immobilier et professeur adjoint au Fordham Real Estate Institute, a déclaré que certains cas d’utilisation de ChatGPT sont en effet meilleurs. Cela pourrait aider les agents immobiliers à gagner plus de temps en rédigeant une liste d’équipements ou en répondant aux questions des clients. Mais Reda admet que répondre aux clients via un outil automatisé n’est peut-être pas la meilleure stratégie, car la génération de prospects et la conclusion de transactions nécessitent souvent des discussions individuelles.