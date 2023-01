Samsung apporte un ECG et un moniteur de pression artérielle à la Galaxy Watch 5 en Malaisie

Les montres connectées Samsung font partie des montres connectées les plus populaires que vous puissiez trouver partout dans le monde. Presque partout dans le monde, vous trouverez des utilisateurs de montres intelligentes Samsung. Outre les designs classiques et magnifiques, les montres intelligentes Samsung sont dotées de nombreuses fonctionnalités importantes. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles c’est la smartwatch préférée de nombreux utilisateurs du monde entier.

Galaxy Watch 5 ECG et tensiomètre est limité à quelques régions

En parlant de fonctionnalités, Samsung n’autorise pas toutes les fonctionnalités disponibles de ses smartwatches dans toutes les régions. Ainsi, votre smartwatch peut avoir une fonctionnalité très utile, mais vous ne pourrez peut-être pas utiliser cette fonctionnalité en raison de votre emplacement géologique. Il existe deux fonctionnalités principales qui ne sont généralement pas disponibles dans certaines régions. Ces fonctionnalités sont la surveillance ECG (électrocardiogramme) et la surveillance de la pression artérielle.

Depuis la sortie de la Samsung Galaxy Watch 2 Active, toutes les smartwatches Samsung sont équipées de la fonction de surveillance ECG. Mais cette fonctionnalité s’accompagne toujours de limitations régionales. Les dernières montres intelligentes de Samsung, la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro, sont également soumises à des limitations régionales similaires.

Samsung active l’ECG et le moniteur de pression artérielle sur la Galaxy Watch 5 en Malaisie

De bonnes nouvelles arrivent aux utilisateurs de la série Galaxy Watch 5 à Maylasia, car Samsung a enfin activé la fonctionnalité ECG et moniteur de pression artérielle dans cette région. Cela indique que les utilisateurs qui possèdent actuellement la dernière smartwatch de Samsung peuvent désormais utiliser l’application Samsung Heath Monitor pour mesurer leur niveau d’ECG et de tension artérielle.

Cela peut ne pas être une mesure précise par rapport à un véritable équipement médical. Mais avec cela, les utilisateurs peuvent connaître les conditions de leur cœur et de leur tension artérielle plus tôt avant que les choses ne deviennent sérieuses. Dans ce cas, ils peuvent rapidement consulter un médecin à un stade plus précoce.

Une chose à noter cependant est que vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité que lorsque la Galaxy Watch 5 est couplée avec un smartphone Samsung Galaxy. Pour utiliser la fonction de mesure de la pression artérielle, un utilisateur peut avoir à s’assurer que la montre est ferme sur le poignet. Vous devrez peut-être d’abord calibrer la montre avec un tensiomètre standard avant de pouvoir utiliser la fonction de surveillance de la pression artérielle.

L’utilisation de l’ECG est plus facile que la pression artérielle. Avec cela, il vous suffit de vous assurer que la smartwatch est couplée avec un smartphone Galaxy. Ouvrez l’application Samsung Health Monitor et posez votre autre main sur le bouton supérieur de la smartwatch pour mesurer votre ECG.