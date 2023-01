Trois artistes se rebellent contre les intelligences artificielles qui créent des tableaux : « Ils volent nos oeuvres, nous voulons être payés »

À San Francisco et à Londres, deux procès ont été entendus. et trois illustrateurs ont poursuivi des entreprises qui génèrent des images à l’aide de l’intelligence artificielle. En attendant, des propositions émergent déjà du monde de l’art qui permettent aux artistes dont les œuvres servent à entraîner ces logiciels d’obtenir une rémunération.

Personne ne sait vraiment ce qu’il y a à l’intérieur du hachoir à viande magique des intelligences artificielles qui créent des images avec une poignée de mots. Et c’est un problème. Surtout quand des images trop similaires sont affichées en vitrine, des copies maladroites du travail d’autres artistes, des œuvres jetées dans les générateurs sans le consentement de ceux qui les ont créées. Pour cette raison, deux plaintes ont été déposées entre San Francisco et Londres contre les maisons mères de l’intelligence artificielle générative (IA). Cela ouvre une bataille juridique pour redéfinir le droit d’auteur.

Le 13 janvier, trois artistes, Sarah Andersen de Portland, Kelly McKeran de Nashville et Karla Ortiz de San Francisco ont déposé plainte aux États-Unis « pour représenter une catégorie de milliers de collègues touchés par l’intelligence artificielle générative ». L’accusation est d’exploiter les oeuvres d’artistes, sans leur permission et sans reconnaître un pourcentage de gains, pour former des générateurs d’images.

Ainsi pointent-ils du doigt les nouveaux géants du secteur : Stability Ai, Midjoureny et Deviant Art, ceux qui utilisent les œuvres produites par les illustrateurs, peintres, dessinateurs, et ont ouvert un gouffre sur l’avenir du droit d’auteur. Comme l’expliquent les artistes : « Ils utilisent des copies non autorisées de millions, voire de milliards, d’images protégées par le droit d’auteur. »

Le procès de à Londres

Quelque chose de similaire se passe à Londres. , la plus grande société américaine d’illustration, de photo et de cinéma, « a engagé une action en justice devant la Haute Cour de justice de Londres contre Stability Ai », indique le communiqué publié par , affirmant que la société a violé certains droits d’auteur « en contenu détenu ou représenté par « . En effet, l’IA aurait illégalement copié et traité « des millions d’images protégées par le droit d’auteur », sans aucune licence et au détriment des créateurs de contenus. « Il a choisi d’ignorer les options de licence viables et les protections juridiques de longue date dans la poursuite de ses intérêts commerciaux autonomes. »

Comment fonctionne l’IA générative qui « vole »

La technologie fonctionne par « diffusion », en un mot, d’énormes ensembles de données sont collectés pour former l’IA. Par exemple, après avoir vu des millions d’images étiquetées avec le mot « chien », il est capable de pixelliser une image d’un chiot qui ressemble étroitement à l’ensemble de données qu’il a ingéré, mais l’IA insère quelque chose de différent qui rend sa reproduction proposée unique.

Non seulement cela, parmi les suggestions insérées dans les générateurs d’images, le nom d’un artiste apparaît souvent. Par exemple, « dessine un arbre dans le style de Picasso », et l’IA réussit parce qu’elle a été entraînée sur des milliards d’images, y compris des peintures de Picasso, y compris les œuvres protégées par des droits d’auteur d’artistes vivants. Cela fonctionne comme le chien, il suffit de remplacer le nom d’un artiste et le générateur d’images crache une œuvre qui semble avoir été réalisée par le peintre de référence.

L’affaire Greg Rutkowski est emblématique. Il est un artiste conceptuel connu pour son travail de style fantastique et a été mentionné des centaines de milliers de fois dans des invites sur Midjourney. Selon le site Lexica, qui recense plus de 10 millions d’images et d’astuces générées par Stable Diffusion, le nom de Rutkowski a été utilisé jusqu’à 93 000 fois.

Qui a raison ?

Stability Ai, Midjoureny et Deviant Art se défendront en expliquant qu’ils peuvent utiliser les œuvres grâce à la doctrine américaine du fair use, ou « l’utilisation équitable d’une œuvre protégée ». Une disposition législative qui régit la capacité d’utiliser du matériel protégé par le droit d’auteur pour informer, enseigner ou stimuler l’analyse critique, sans demander l’autorisation écrite du titulaire des droits. Et, probablement, ce sera au parquet de prouver qu’il n’y a ni usage loyal ni œuvre protégée. Étant donné que les images peuvent être utilisées à n’importe quelle fin une fois téléchargées depuis DALL-E ou Midjourney. Les tribunaux devront analyser le fonctionnement complexe des générateurs d’images pour comprendre comment protéger les artistes et redéfinir la notion de droit d’auteur. Regarder à l’intérieur sera sûrement la première étape.

Les solutions proposées par les artistes

Les artistes berlinois Holly Herndon et Mat Dryhurst travaillent sur de nouveaux outils qui permettent aux artistes de choisir de laisser ou non leur travail à l’IA. Pour ce faire, ils ont lancé un site, Hace I Been Trained, capable de retrouver leurs propres œuvres parmi les 5,8 milliards d’images du plateau Stable Diffusion ou Midjourney. Certaines communautés artistiques en ligne, telles que Newgrounds, ont déjà explicitement interdit les images générées par l’IA.

A travers la Content Authenticity Initiative, on tente également de créer une sorte de filigrane sur le contenu numérique pour démontrer l’authenticité, la source et par conséquent assurer une attribution correcte, et pourquoi pas, une rémunération à l’artiste de référence. Enfin, le blogueur Andy Baio a créé un moteur de recherche pour simplifier le processus, et c’est ainsi que Karla Ortiz et Kelly McKernan ont trouvé leur travail et ont entamé le procès aux États-Unis.