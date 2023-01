Le Samsung Galaxy A52 5G débloqué de deux ans reçoit la mise à jour Android 13 aux États-Unis

Samsung est l’une des sociétés de smartphones qui s’est engagée à rafraîchir le logiciel des anciens smartphones. Depuis le lancement d’Android 13, le département logiciel de Samsung a été très occupé. Essayer de s’assurer que le logiciel atteint tous les appareils éligibles aux quatre coins du monde.

Samsung a publié la mise à jour Android 13 pour le Galaxy A52 il y a deux mois

Samsung a officiellement lancé il y a deux mois l’Android 13 pour son ancien smartphone milieu de gamme Galaxy A52. Cependant, cette mise à jour n’était limitée qu’à la version verrouillée de l’A52 5G. Le géant technologique sud-coréen a lancé Android 13 sur les appareils verrouillés aux États-Unis et en Europe.

Enfin, la mise à jour logicielle concerne les appareils Galaxy A52 5G déverrouillés aux États-Unis. L’Android 13 qui est basé sur One UI 5.0 de Samsung est disponible dans une version logicielle A526U1UEU7DWA2. Actuellement, la mise à jour logicielle est déployée sur tous les opérateurs aux États-Unis. Ils comprennent AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, Cricket, C-Spire, Sprint, T-Mobile et Verizon. C’est la mise à jour du système qui est en cours de déploiement. Les utilisateurs devront peut-être attendre un peu plus pour le correctif de sécurité de janvier. Pour l’instant, le correctif de sécurité de décembre est le dernier correctif de sécurité disponible pour le Galaxy A52 5G.

Sur cette note, les utilisateurs des versions déverrouillées du Samsung Galaxy A52 5G aux États-Unis peuvent obtenir une mise à jour OTA. Si vous êtes dans cette région et que vous n’avez pas encore vu la notification, vous devrez peut-être la vérifier manuellement dans les paramètres. Suivez ces étapes simples pour mettre à jour votre appareil maintenant. Paramètres » Mise à jour du logiciel et appuyez sur Télécharger et installer.

Vous pouvez mettre à jour manuellement le Samsung Galaxy A52 vers Android 13

Une autre façon de télécharger et d’installer consiste également à effectuer un flash manuel. Vous devez savoir comment procéder avant de continuer, vous risquez d’endommager votre appareil. Vous devez d’abord télécharger le firmware à partir de ce lien. Si vous avez une boîte flash, vous pouvez l’utiliser. Sinon, vous devrez peut-être utiliser l’application populaire Odin pour le flasher.