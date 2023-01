Windows Terminal Preview 1.17 ajoute Mica et d’autres améliorations

Windows Terminal est devenu l’outil de ligne de commande par défaut dans Windows 11 en octobre 2022. Cela indique que Microsoft est plus concentré que jamais pour en faire une CLI adaptée à des millions de clients. La société met régulièrement à jour Windows Terminal avec de nouvelles fonctionnalités, tout en conservant deux branches de version : Windows Terminal et Windows Terminal Preview. Maintenant, vous avez publié Windows Terminal Preview 1.17 et mis à jour la version stable vers la version 1.16 également.

Windows Terminal Preview 1.17 avec prise en charge du mica et superposition de logo

Windows Terminal Preview 1.17 inclut la prise en charge de la personnalisation des listes déroulantes pour l’ajout de dossiers, d’onglets et de profils en modifiant le fichier settings.json. Par ailleurs, une autre fonctionnalité que certains peuvent aimer est la possibilité de redémarrer un processus en appuyant sur Entrée une fois qu’il est terminé. De plus, les paramètres de position d’origine peuvent également être configurés dans la section Accueil de l’interface utilisateur de configuration.

En ce qui concerne l’esthétique, Windows 11 prend en charge Mica comme matériau de fond. En définissant la propriété useMica sur true dans le fichier settings.json. De même, la page des combinaisons de couleurs a été à nouveau mise à jour pour être plus intuitive. Vous pourrez même prévisualiser un jeu de couleurs avant de le sélectionner. Les autres éléments du journal des modifications sont répertoriés ci-dessous :

Autres améliorations du jeu de couleurs

Vous pouvez maintenant définir un jeu de couleurs (par profil) à appliquer aux thèmes System Light et System Dark.

Un jeu de couleurs (par profil) est déjà configuré pour être appliqué dans le thème Application.

Terminal virtuel (VT) et sortie

UN GRAND merci à @j4james pour ses incroyables contributions dans l’espace VT. James a travaillé sans relâche pour améliorer la prise en charge des fonctionnalités VT, notamment en réécrivant le traitement de la sortie de texte dans le terminal Windows. Voici un bref résumé des contributions VT que James a faites pour cette version : Ajout de la prise en charge des opérations de macro DEC Ajout de la prise en charge de DECARM (mode de répétition automatique) Y compris la prise en charge de l’IRM (Insert Replace Mode) Ajout de la prise en charge des options privées dans les requêtes DSR Ajout de la prise en charge des opérations de suppression sélective (DECSED) Prise en charge de la séquence d’échappement DECRQM Prise en charge des opérations de zone rectangulaire (DEC * RA) Fusion des attributs hérités et étendus Réécriture du traitement du texte embarqué dans un flux VT, qui a éliminé 8 bugs ! La prise en charge des attributs de rendu de ligne (DECDHL) a été ajoutée sur ConPTY. prise en charge intégrée des polices logicielles sur (DECDLD) ConPTY également. Les caractères larges ne provoquent plus de sauts de curseur étranges. Les rapports VT fonctionnent à nouveau lorsque DECARM est désactivé.

Merci encore pour votre aide, James.



mises à jour de convivialité

wt prend désormais en charge les arguments de ligne de commande –pos et –size pour contrôler la position et la taille de la nouvelle fenêtre (merci @ianjoneill !)

Lors de la duplication d’un onglet, le nouvel onglet s’ouvrira à côté de l’onglet actuel (merci @vamsiikrishnaak !)

Vous pouvez maintenant utiliser les ressources exe et dll pour les chemins d’icônes

améliorations de l’accessibilité

Ils ont éliminé l’une des principales causes de plantage lors de la fermeture des panneaux et des onglets alors que la lecture d’écran était active.

Notre fenêtre de gestion interne n’apparaîtra plus comme un panneau vide pour les lecteurs d’écran

Améliorations diverses

Le terminal Windows prend désormais en charge les types d’indicateurs FinalTerm restants (démarrage de l’entrée de commande, commande exécutée et commande terminée)

Vous pouvez maintenant configurer la barre de défilement pour qu’elle s’affiche toujours dans $profile.scrollbarState

Le contenu du package Terminal est désormais codé, de sorte que ceux qui le déploient décompressé n’auront plus de problèmes avec leurs informaticiens.

Correction des erreurs