GitHub atteint plus de 100 millions de développeurs

GitHub a annoncé cette semaine que la plateforme est déjà utilisée par plus de 100 millions de développeurs. La société a déclaré il y a quatre ans que son objectif était d’atteindre cette étape d’ici 2025, mais elle l’a atteint deux ans plus tôt que prévu.

« Non seulement cela nous met deux ans en avance sur le calendrier, mais cela représente une énorme responsabilité pour nous chez GitHub. Pour continuer à donner la priorité aux développeurs. »a déclaré Thomas Dohmke, PDG de GitHub, à propos de cette nouvelle étape.

La société GitHub a été fondée en 2008 et Microsoft a acquis la société 10 ans plus tard pour 7,5 milliards de dollars. GitHub continue de fonctionner de manière indépendante et la société a atteint 1 milliard de dollars de revenus annuels récurrents l’année dernière.

GitHub atteint 100 millions de développeurs

Bien que l’acquisition de GitHub par Microsoft ait dû faire face à quelques réticences de la part des développeurs. GitHub reste la plateforme de développement de logiciels en ligne la plus populaire. Avec plus de 330 millions de référentiels et 90 % des entreprises du Fortune 100 qui l’utilisent.

«En tant que foyer de plus de 100 millions de développeurs, nous prenons très au sérieux notre responsabilité d’amener davantage de développeurs à la technologie. Aider les gens à travailler ensemble pour construire la prochaine grande innovation, accélérer le progrès humain et résoudre des problèmes que nous ne comprenons pas encore. »Dohmke a déclaré.

GitHub a lancé l’année dernière Copilot, un nouvel outil alimenté par l’IA conçu pour aider les développeurs à écrire du code. GitHub Copilot utilise la technologie d’OpenAI, la société de recherche en intelligence artificielle qui vient de recevoir un investissement de plusieurs millions de dollars de Microsoft. Cependant, un recours collectif déposé devant la Cour fédérale des États-Unis en novembre a affirmé que GitHub Copilot « Il est basé sur un piratage de logiciels open source sans précédent. »

Bien que le procès en soit encore à ses débuts, il soulève la question de savoir à qui appartient le code créé par une IA. « Nous nous sommes engagés à innover de manière responsable avec Copilot depuis le début. Et nous continuerons à faire évoluer le produit pour mieux servir les développeurs du monde entier. »a déclaré un porte-parole de Microsoft dans un communiqué en réponse au procès.