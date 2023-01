Revue iQOO 11 5G : quand la performance est tout ce dont vous avez besoin

La panne

4,5 8,9

L'iQOO 11 5G a tout ce qu'il vous faut. Il contient un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 efficace pour offrir des performances fluides et une longue durée de vie de la batterie. Ce qui le retient, c'est l'interface utilisateur, remplie de bloatware. Si vous pouvez l'ignorer, vous avez peut-être trouvé un smartphone adapté à vos besoins.

Plus tôt dans le mois, le fabricant émergent de smartphones iQOO a annoncé le premier téléphone premium de la société iQOO 11 5G. C’est le premier de leur portefeuille à emballer un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il n’a peut-être pas l’air si différent par rapport à son prédécesseur de la série iQOO 9, mais il y a plus qu’il n’y paraît à l’intérieur. Il s’agit d’un modèle axé sur les performances, prêt à offrir des performances plus rapides et plus efficaces ainsi que des fonctionnalités de photographie améliorées. Nous avons reçu l’appareil pour un test de 2 semaines, alors voici nos réflexions.

iQOO 11 5G : Caractéristiques techniques

6,78 pouces (3200 x 1440 pixels) Quad HD+ E6 LTPO 4.0 AMOLED 20:9

écran au format d’image avec HDR10+, 1,07 milliard de couleurs, gamme de couleurs DCI-P3, luminosité jusqu’à 1800 nits, gradation PWM 1440Hz, protection Corning Gorilla Glass Victus

écran au format d’image avec HDR10+, 1,07 milliard de couleurs, gamme de couleurs DCI-P3, luminosité jusqu’à 1800 nits, gradation PWM 1440Hz, protection Corning Gorilla Glass Victus Plate-forme mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm avec GPU Adreno 740

8 Go / 16 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go (UFS 4.0) de stockage

Android 13 avec Funtouch OS 13

Double SIM (nano + nano)

Appareil photo 50MP avec capteur Samsung GN5 1/1.57″, ouverture f/1.88, OIS, flash LED, appareil photo ultra-large 8MP avec ouverture f/2.2, téléobjectif 13MP 2x avec ouverture f/2.46, puce d’imagerie V2

Caméra frontale 16MP avec ouverture f/2.45

Capteur d’empreintes digitales intégré, capteur infrarouge

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, audio Hi-Fi

iQOO 11 Dimensions : 164,86 × 77,07 × 8,4 mm (Alpha) / 8,72 mm (Légende) ; Poids : 208 g (Alpha) / 205 g (Légende)

Bandes 5G (SA : n1/n3/n5/n8/n28/n40/n41/n77/n78) / (NSA : n28/n1/n3/n40/n41/n77/n78), double VoLTE 4G, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie 5000 mAh (typique) avec charge flash ultra-rapide de 120 W

Conception, qualité de construction et affichage

Le tout nouveau iQOO 11 5G arbore un design en blocs, un mélange décent de bords plats et incurvés. Cependant, il dégage une expérience de toucher haut de gamme, avec de beaux matériaux non glissants tout autour. L’appareil est disponible en 2 couleurs. Un blanc, avec la marque BMW M Series (si vous êtes un fan de BMW, vous l’aimerez peut-être) mais aussi un gris foncé. C’est une variante professionnelle avec une finition mate qui a l’air beaucoup plus premium. Gorilla Glass Victus est la protection utilisée à l’avant, tandis qu’à l’arrière se trouve le verre AG standard.

Si vous pensez que le téléphone a besoin d’une « protection », vous pouvez utiliser la coque transparente dans la boîte de vente au détail. Il est suffisamment souple et robuste pour protéger l’appareil contre les bosses sur le cadre métallique de qualité supérieure.

Il n’y a pas de prise casque sur l’iQOO 11 mais vous obtenez un ensemble de haut-parleurs stéréo. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales à l’écran avec un bouton marche/arrêt sur le côté, ainsi qu’une bascule de volume. À l’arrière, vous trouverez le grand module de caméra rectangulaire avec trois capteurs de caméra et un flash LED bicolore. En bas, une grille de haut-parleur est logée à côté d’un port de charge USB Type-C avec un plateau de carte SIM. Le smartphone prend en charge deux nano SIM.

La première fois que j’ai activé l’iQOO 11 5G pour l’test, un magnifique écran AMOLED Quad HD+ (1440 x 3200p) LTPO (v4) de 6,78 pouces apparaît. Il prend en charge une luminosité maximale de 1 800 nits et une densité de pixels de 518 ppi (pixels par pouce). Il a fière allure sous la lumière directe du soleil et offre d’excellents angles de vision lorsque vous regardez des vidéos FHD sur YouTube. Les couleurs du sujet et de la scène à l’écran sont riches et éclatantes, visuellement agréables.

Revue iQOO 11 5G : performances rapides !

Comme je l’ai mentionné dans la revue, l’iQOO 11 5G est l’un des smartphones Android les plus puissants du marché. Il contient un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de classe 4 nm, le dernier et le plus puissant octa-core de Qualcomm (3,2 GHz Cortex-X3 x 1 + 2,8 GHz Cortex-A715 x 2 + 2,8 GHz Cortex-A710 x 2 + 2,0 GHz Cortex-A510 x 3 avec Adreno 740 GPU) chipset mobile à ce jour.

Sur le benchmark AnTuTu, l’appareil a affiché 1 234 181 points lors de notre test. De même, sur Geekbench 5, l’iQOO 11 a marqué 1400 points au test du processeur monocœur et 4890 points au test du processeur multicœur. Selon ces chiffres, l’iQOO 11 est actuellement l’un des smartphones les plus puissants du marché, et nous pouvons nous attendre à voir des performances similaires sur les téléphones à venir comme le OnePlus 11 et le Samsung Galaxy S23.

Notre unité d’test est le modèle haut de gamme contenant 16 Go de RAM LPDDR5X avec 8 Go supplémentaires disponibles en tant que mémoire d’échange virtuelle à partir du stockage UFS 4.0 de 256 Go. Il a fait un excellent travail dans toutes les tâches quotidiennes telles que l’ouverture instantanée d’applications, la commutation entre plusieurs applications, l’utilisation de l’appareil photo pour enregistrer des vidéos 4K et d’autres tâches. Il a même fonctionné sans problème pendant les jeux et n’a pas présenté de problèmes de surchauffe lorsque vous jouiez à l’ombre à l’extérieur ou à l’intérieur.

Une chose à noter est que l’iQOO 11 5G est livré avec un système de refroidissement liquide à chambre de vapeur. On dit qu’il est fait d’acier inoxydable estampé pour une dissipation efficace de la chaleur, 40 % de mieux que son prédécesseur.

Revue iQOO 11 5G : plus de spécifications techniques

Les deux haut-parleurs de l’iQOO 11 n’ont rien d’extraordinaire et ont un volume acceptable. Nous avons mentionné au début le capteur d’empreintes digitales à l’écran. Il fonctionne comme annoncé avec une reconnaissance rapide et un processus d’enregistrement facile. En termes de 5G, le téléphone prend en charge NSA et SA et peut se connecter à toutes les bandes populaires proposées, à l’exception de mmWave.

Revue iQOO 11 5G : Logiciel (ou bloatware)

L’iQOO 11 fonctionne sur FunTouchOS 13 – basé sur le dernier système d’exploitation Android 13. C’est le logiciel principal de Vivo – nous le savons tous. Ceci est à la fois bon et mauvais. Bien que le logiciel semble hautement optimisé sans décalage, je n’ai pas aimé le fait qu’il soit livré avec de nombreuses applications bloatware tierces. Certaines d’entre elles peuvent être facilement désinstallées, tandis que des applications telles que Browser, V-Store, iManager et EasyShare ne peuvent être ni supprimées ni désactivées.

Une autre chose qui a gâché mon expérience avec l’appareil a été l’apparition constante de notifications de ces applications, me demandant soit de les mettre à jour, soit d’acheter des éléments dans la boutique d’origine d’iQOO. Je les ai facilement mis en sourdine – mais ce n’est toujours pas ce que j’attendrais d’un smartphone de niveau phare. Espérons qu’avec des mises à jour en temps opportun, l’iQOO 11 aura un mandat sûr et agréable en ce qui concerne le logiciel.

Revue iQOO 11 5G : Autonomie de la batterie et connectivité

À l’intérieur de l’iQOO 11 5G, il y a une grande batterie de 5 000 mAh. Heureusement, vous obtenez un chargeur rapide de 120 W dans la boîte, qui peut recharger 50 % de la batterie en seulement 8 minutes. Il peut également monter à 100% en seulement 26 minutes ! En termes d’autonomie de la batterie, j’ai obtenu environ 5,5 heures de temps d’écran avec une résolution plafonnée à 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. J’ai utilisé le téléphone pour les réseaux sociaux, certains e-mails, certaines éditions de Google Sheets et 45 minutes de Call of Duty : Mobile – parce que pourquoi pas ?

Dans l’ensemble, vous pouvez facilement espérer jusqu’à 2 jours d’autonomie avec une utilisation normale. Mais avec un chargeur rapide de 120 W à portée de main, qui a besoin de savoir ?

Tireur photo décent

Bien qu’il ne soit pas destiné aux photographes numériques, l’iQOO 11 5G peut facilement nous plaire avec ses fonctionnalités d’imagerie. Il embarque une triple caméra alimentée par un processeur V2 avec : un écran large principal de 50 MP (f/1,9, 23 mm, 1/1,57 pouce, taille de pixel de 1,0 µm, PDAF : mise au point automatique à détection de phase, OIS : stabilisation optique de l’image) soutenu par Téléobjectif 13 MP (f/2.5, taille 47 mm, PDAF, zoom optique 2x) et un capteur ultra-large 16 mm 8 MP (f/2.2) avec double flash LED à l’arrière.

Lorsque la lumière du jour prend le dessus, les photos sont incroyables. Avec des couleurs chaudes, dignes d’être partagées sur les plateformes de médias sociaux. Certains peuvent dire qu’ils sont sursaturés, mais beaucoup de gens aiment ça. Et iQOO n’aime pas faire éclater sa bulle comme il semble.

Dans des conditions de faible luminosité, la caméra principale fait un excellent travail. Il capture les détails, prend des photos presque instantanément, et l’OIS fait un travail impressionnant pour annuler les secousses excessives. Si vous avez besoin d’un coup de main, le mode nuit est là. Il fait le travail informatique difficile et offre une prise de vue plutôt agréable dans la plupart des conditions. Le tireur de selfie 16MP est également à noter car il clique sur des images très détaillées de portraits affichés et des tons de peau mesurés.

Si vous vous souciez davantage de la vidéo, alors vous allez vous régaler. L’appareil peut enregistrer des vidéos 8K haute résolution à 30 ips, 4K à 30/60 ips et Full HD 1080p à 30/60/120/240 ips. Grâce au gyro-EIS (Electronic Image Stabilization), les vidéos ont tendance à être stables, mais pas si stables.

Revue iQOO 11 5G : conclusion

iQOO 11 5G est disponible en deux configurations. 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 16 Go de RAM + 256 Go de stockage, au prix de Rs 59 999 et Rs 64 999, respectivement. J’aime vraiment ça. C’est un téléphone haut de gamme bien équilibré qui fait le travail.

L’iQOO 11 5G a tout ce qu’il vous faut. Il contient un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 efficace pour offrir des performances fluides et une longue durée de vie de la batterie. Un affichage cristallin et une construction d’excellente qualité. Tout ce qui précède en fait un appareil haut de gamme digne du titre phare de smartphone. Ce qui le retient, c’est l’interface utilisateur, remplie de bloatware. Si vous pouvez l’ignorer, vous avez peut-être trouvé un smartphone adapté à vos besoins.