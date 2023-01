POCO X5 et X5 Pro: les rendus de conception ne laissent rien à l’imagination

POCO est sur le point de faire son grand pas sur les marchés mondiaux avec le lancement de la série POCO X5. La gamme comprend les POCO X5 et POCO X5 Pro et les deux appareils seront lancés en même temps. Nous avons eu de nombreuses fuites révélant les spécifications des deux téléphones. Aujourd’hui, nous avons enfin des rendus qui confirment le design de ces deux appareils. Comme prévu, le POCO X5 Pro se présente comme une Redmi Note 12 Pro Speed ​​​​Edition rebaptisée. La vanille est un Redmi Note 12 5G avec des spécifications modifiées (pour de bon). Grâce à ces rendus, nous avons un bon aperçu des deux téléphones, et il ne reste plus grand chose à l’imagination.

Les rendus de conception POCO X5 et X5 Pro sont enfin là

Les POCO X5 et POCO X5 Pro seront livrés avec une conception de perforation alignée au centre. La vanille a un design arrière légèrement incurvé, mais nous pensons qu’il ne s’agit que d’un effet de verre 2,5D. Le POCO X5 Pro a des bords plus plats. En se déplaçant vers l’arrière, les deux appareils apportent le grand rectangle noir caractéristique de POCO sur le dessus. Le rectangle abrite l’îlot de la caméra et le logo POCO (car vous devez vous rappeler qu’il s’agit d’un téléphone POCO, n’est-ce pas ?). Les deux combinés apporteront une configuration à trois caméras.

Les rendus divulgués confirment que le POCO X5 sera disponible en options de couleur grise et verte. Pendant ce temps, le Pro arrivera en noir, cyan et jaune POCO. Ce dernier est une couleur de signature pour les combinés POCO récents, et il y a même un accent jaune pour le bouton d’alimentation. Apparemment, cette option de couleur a également un cadre noir qui lui donne un look unique. De plus, il semble que la variante Blue sera très proche du Redmi Note 12 Pro Speed ​​en termes de design. Au lieu du grand noir, nous avons un ton de bleu différent qui correspond à la couleur de manière harmonique.

À noter que dans les deux téléphones, le bouton d’alimentation servira également de lecteur d’empreintes digitales.

Caractéristiques affirmées

Selon les fuites, les deux téléphones de la série POCO X5 seront équipés d’écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. Le vanilla X5 apportera le Qualcomm Snapdragon 695 5G, c’est le plus gros changement par rapport au Redmi Note 12 5G. Bien que le SD695 soit plus ancien que le SD 4 Gen 1 sur le vanilla Note 12, nous devons convenir que le premier figure comme une meilleure offre. En fait, ce même SoC est entré dans le POCO X4 Pro 5G l’année dernière. Le Pro, en revanche, apporte le Snapdragon 778G. C’est un chipset puissant pour le segment de milieu de gamme avec quatre cœurs ARM Cortex-A78 et un GPU Adreno 642L.

Le POCO X5 vanille apportera un appareil photo principal de 48 MP, un ultra large de 8 MP et un capteur décoratif de 2 MP en quelque sorte. La version Pro contiendra l’appareil photo principal de 108 MP, l’ultra large de 8 MP et le même jeu de tir de 2 MP. Pour les selfies, le premier dispose d’un appareil photo de 13 MP et le second d’un jeu de tir de 16 MP, respectivement.

Les autres spécifications incluent IR Blaster, NFC, haut-parleurs stéréo et une prise audio de 3,5 mm. Le POCO X5 embarquera une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Le Pro obtient une charge plus rapide de 67 W. Outre les performances, le POCO X5 Pro n’est pas une mise à niveau massive.

La liste complète des spécifications est disponible grâce à un détaillant européen qui a renversé les haricots. Nous ne savons pas exactement quand les téléphones seront lancés, mais nous les attendons pour les premières semaines de février.