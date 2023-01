OnePlus Ace 2 : Le OnePlus 11R chinois passe par AnTuTu

Le OnePlus 11 est sur le point de devenir mondial dans quelques jours. Le produit phare arrivera sur les marchés internationaux le 7 février et il ne sera pas seul en Inde. Le marché stratégique clé de OnePlus recevra un nouveau OnePlus 11R et quelques nouveaux produits, notamment un téléviseur OnePlus, la première tablette de la marque, le OnePlus Pad, un clavier, etc. Si la marque garde la stratégie, on ne devrait pas voir le OnePlus 11R atteindre d’autres marchés, mais sera toujours disponible en Chine sous un déguisement. L’appareil y sera lancé sous le nom de OnePlus Ace 2. Aujourd’hui, il a passé la référence AnTuTu confirmant ses spécifications.

L’année dernière, le OnePlus Ace était la version chinoise du OnePlus 10R. La société conservera la stratégie et le OnePlus Ace 2 est la version chinoise du OnePlus 11R. Si vous attendez le OnePlus 11R, cette nouvelle est importante pour vous. Outre le score AnTuTu, la liste confirme également certaines des spécifications du téléphone qui correspondent à celles du 11R.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Caractéristiques clés du OnePlus Ace 2 et score AnTuTu

La liste AnTuTu révèle le numéro de modèle PHK110 qui viendra sous le nom de OnePlus Ace 2 en Chine. Le téléphone a jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Bien sûr, il y aura plus de variantes avec moins de RAM et moins de stockage. Sous le capot, le OnePlus Ace 2 embarquera le Snapdragon 8+ Gen 1 avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 3,2 GHz. Il convient de noter qu’il ne s’agit pas de la version sous-cadencée du processeur qui a été trouvée dans certains téléphones comme le Reno 9 Pro+.

Le OnePlus Ace 2 a marqué 1 149 494 points au test AnTuTu. Ces spécifications sont comparables à celles habituelles pour ce processeur. La liste confirme également les normes LPDDR5 RAM et UFS 3.1. Ce ne sont pas les spécifications de premier ordre que nous avons vues sur les produits phares de 2023, mais il s’agit d’un appareil rentable. La partie UX du score confirme également un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Enfin et surtout, la liste confirme également Android 13, ce qui devrait être évident en ce moment. Il convient de mentionner que cette variante exécute ColorOS 13, tandis que le 11R global exécute OxygenOS 13.

Le téléphone est doté d’une charge rapide de 100 W et d’une batterie de 5 000 mAh.