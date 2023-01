Moto Edge 40 Pro avec Snapdragon 8 Gen 2 sera bientôt lancé

Motorola a lancé le téléphone mobile Moto X40 en Chine en décembre dernier. Cet appareil est un téléphone mobile phare livré avec le processeur Snapdragon 8 Gen 2. Selon MySmartPrice, le Moto X40 5G sera lancé sur le marché mondial. Cependant, cet appareil sera lancé dans le monde entier avec un nouveau nom, Moto Edge 40 Pro. Il sera lancé sur plusieurs marchés, dont l’Inde.

Le Moto Edge 40 Pro devrait adopter le même design que le Moto X40 5G. Il sera disponible dans les coloris noir et bleu. Cet appareil sera livré avec un écran OLED de 6,67 pouces prenant en charge la résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. De plus, il aura une protection Corning Gorilla Glass Victus. Sous le capot, ce téléphone mobile utilisera une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 couplée à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go/512 Go de stockage interne. Dans le département de la caméra, il viendra avec une caméra frontale de 60MP pour les selfies. À l’arrière, cet appareil aura un appareil photo principal 50MP, un objectif ultra grand angle 50MP et un objectif portrait 12MP.

MySmartPrice souligne également que l’Edge 40 Pro peut utiliser le système MyUX 13 en plus d’Android 13. Le prix de lancement de la version 12 Go + 256 Go est de 850 euros.

Téléphones d’entrée de gamme récents Moto

Motorola a récemment lancé quatre téléphones mobiles et tous les appareils sont dans le segment d’entrée de gamme. Outre les Moto G53 5G et Moto G73 5G, Motorola a également lancé les Moto G13 et Moto G23 qui sont moins chers.

Le Moto G13 et le Moto G23 sont tous deux des téléphones portables d’entrée de gamme, mais ils sont livrés avec des spécifications assez décentes. Par exemple, les deux téléphones mobiles sont équipés d’un appareil photo 50MP ainsi que d’un écran à taux de rafraîchissement élevé. Ils se vantent également d’une batterie de grande capacité de 5000 mAh, et le système natif Android 13 est préinstallé prêt à l’emploi. Ce sont des fonctionnalités que l’on retrouve sur les téléphones portables milieu de gamme. Le Moto G53 5G ainsi que le Moto G73 5G sont des modèles mieux positionnés que les Moto G13 et Moto G23. Les deux téléphones sont livrés avec un écran de 6,5 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, les deux téléphones mobiles prennent également en charge le réseau 5G et pré-installent le système Android 13 prêt à l’emploi. Nous pouvons déjà voir certaines des mises à niveau des G53 5G et G73 5G par rapport aux G13 et G23.