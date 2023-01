Ces nouvelles fonctionnalités logicielles pour iPhone et iPad arrivent cette année, selon Apple

Alors que la spéculation sur iOS 17 bat déjà son plein, il existe encore une poignée de fonctionnalités annoncées par Apple, mais pas encore publiées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. De nouvelles fonctionnalités Apple Pay et Apple Card sont en route, des mises à jour de Safari et bien plus encore. Rendez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons toutes les fonctionnalités annoncées précédemment pour iPhone et iPad…

Apple paye plus tard

Apple intensifie ses initiatives dans le secteur des finances personnelles, et l’une de ses nouvelles fonctionnalités les plus attendues dans cette catégorie s’appelle Apple Pay Later. Annoncé à la WWDC 2022, Apple Pay Later vous permettra de diviser les achats Apple Pay en quatre paiements égaux avec zéro pour cent d’intérêt, répartis sur six semaines.

La fonctionnalité Apple Pay Later est similaire à des concurrents comme Affirm et Klarna, deux des sociétés à la tête d’une vague moderne de plates-formes « achetez maintenant, payez plus tard ». Apple, cependant, vante que sa plate-forme sera « transparente et sécurisée », avec une intégration dans l’application Apple Wallet et aucun frais.

Lorsque Apple Pay Later a été annoncé lors de la WWDC 2022, il n’y avait pas de calendrier précis quant au moment où il serait disponible pour les clients. La fonctionnalité n’était pas incluse dans la version initiale d’iOS 16 et n’a été ajoutée avec aucune des mises à jour logicielles ultérieures. Bloomberg a signalé que la fonctionnalité était confrontée à « des défis techniques et d’ingénierie assez importants ».

Une fois lancé, Apple Pay Later sera « disponible partout où Apple Pay est accepté en ligne ou dans l’application » pour les « candidats éligibles aux États-Unis ».

Compte d’épargne de la carte Apple

Poursuivant l’accent mis sur les services financiers, Apple a également annoncé qu’il intégrerait un compte d’épargne à haut rendement directement dans l’application Wallet pour les utilisateurs d’Apple Card. Cette fonctionnalité a été annoncée en octobre, Apple annonçant qu’elle serait disponible « bientôt ». Étant donné que l’Apple Card n’est disponible qu’aux États-Unis, le nouveau compte d’épargne sera également limité aux États-Unis.

Le compte d’épargne Apple Card vous permettra de déposer automatiquement vos récompenses Daily Cash sur le compte. Il s’intégrera pleinement aux applications Apple Wallet, vous permettant de suivre le solde et la croissance du compte au fil du temps et même d’effectuer des dépôts supplémentaires via un compte bancaire lié.

Le compte d’épargne Apple Card sera géré en partenariat avec Goldman Sachs, qui est également le partenaire d’Apple pour la carte Apple elle-même. On ne sait pas quel pourcentage exact le compte paiera en intérêts, mais le compte d’épargne en ligne existant de Goldman offre un rendement annuel en pourcentage de 3,30 %.

CarPlay nouvelle génération

Lors de la WWDC, Apple a dévoilé ce qu’il a décrit comme la « prochaine génération de CarPlay ». C’est une fonctionnalité, cependant, que même Apple a reconnu ne serait pas disponible pendant un certain temps, malgré l’annonce initiale à la WWDC 2022.

La nouvelle interface CarPlay est une refonte radicale par rapport à ce qui est actuellement proposé. Il offrira un support pour plusieurs écrans dans votre voiture et pourra s’intégrer profondément au matériel de votre voiture. Essentiellement, ce nouveau design CarPlay peut remplacer complètement les propres interfaces numériques du fabricant :

Vitesse, niveau de carburant, température et plus encore sur le groupe d’instruments

Contrôlez la radio ou changez le climat directement via CarPlay

Personnalisez l’expérience de conduite en choisissant différentes conceptions de groupe de jauges

Avec les widgets, les utilisateurs auront un aperçu des informations de la météo et de la musique directement sur le tableau de bord de leur voiture

Il s’agit d’une grande entreprise d’Apple, qui nécessitera une coopération étroite avec les constructeurs automobiles qui souhaitent adopter la nouvelle interface CarPlay. Apple dit que plus d’informations seront « partagées à l’avenir » et que nous pouvons nous attendre aux premiers véhicules prenant en charge le nouveau design CarPlay vers la fin de cette année.

Apple Musique Classique

Ah, oui, Apple Music classique. Ce n’est pas nécessairement une fonctionnalité spécifique à iOS 16, mais c’est quelque chose qui, selon Apple, serait disponible en 2022… et ne l’était pas. Apple a acquis le service de musique classique Primephonic en 2021, supprimant immédiatement l’application de l’App Store et intégrant le contenu dans sa propre application Musique.

Apple a également promis, cependant, qu’il publierait une « application de musique classique dédiée » dans le courant de 2022, « combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic avec plus de fonctionnalités supplémentaires ». Cela ne s’est pas concrétisé en 2022 et Apple ne dit rien sur le lancement de l’application.

À ce stade, nous commençons à nous demander si Apple Music Classical a été supprimé (ou considérablement réduit dans sa portée), étant donné le silence d’Apple à ce sujet. La bonne nouvelle est que des références au service ont été repérées dans le code iOS. J’espère que nous aurons bientôt une mise à jour.

Notifications push Web

Voici quelque chose qui a largement échappé au radar depuis son annonce officielle : la prise en charge des notifications push Web pour Safari sur iOS et iPadOS. Cela a été annoncé à la WWDC l’année dernière, Apple déclarant que Safari sur iPad et iPhone prendrait en charge les notifications push des sites Web pour la première fois.

La prise en charge des notifications Web dans Safari est disponible sur Mac depuis plusieurs années mais est restée notablement absente sur iPhone et iPhone. Ce qui nous a rappelé cette fonctionnalité, c’est un article sur Mastodon de Jen Simmons, qui travaille comme évangéliste Apple dans l’équipe Web Developer Experience de l’entreprise.

Dans le message, Simmons a demandé aux utilisateurs de partager leurs « applications Web préférées » qu’ils ont ajoutées à l’écran d’accueil de leur iPhone. Cela pourrait signaler la poursuite des travaux d’Apple sur les notifications push Web pour iPhone et iPad, ainsi que peut être quelques autres améliorations du fonctionnement des applications Web progressives sur les plates-formes d’Apple.

Apple indique que la prise en charge des notifications Web sur iPhone et iPadOS sera disponible dans le courant de 2023. La fonctionnalité ne s’est pas encore concrétisée dans les versions bêta d’iOS 16.

Nouvelle architecture de la maison

Avec iOS 16.2 en octobre, Apple a introduit une nouvelle architecture opt-in pour HomeKit qui, selon elle, offrait « des performances et une fiabilité améliorées des accessoires de votre maison ». Il s’est avéré que ce n’était pas le cas, et la nouvelle architecture a eu l’impact inverse pour de nombreux utilisateurs qui ont opté pour le changement.

En réponse au contrecoup et aux plaintes, Apple a fini par retirer complètement la nouvelle architecture le mois dernier. La société a déclaré dans un communiqué :

« Nous sommes conscients d’un problème qui peut avoir un impact sur la capacité des utilisateurs à partager la maison dans l’application Home. Un correctif sera bientôt disponible. En attendant, nous avons temporairement supprimé l’option de mise à niveau vers la nouvelle architecture Home. Les utilisateurs qui ont déjà mis à jour ne seront pas impactés.“

Il n’y a pas de mot officiel sur le moment où Apple prévoit de réimplémenter cette nouvelle architecture HomeKit. Preuve dans les récentes versions bêta d’iOS, cependant, montre que la société continue de travailler sur la plate-forme.

Enfin, il y a une fonctionnalité axée sur la sécurité et la confidentialité qu’Apple a déjà annoncée cette année. iMessage Contact Key Verification est conçu pour les « utilisateurs confrontés à des menaces numériques extraordinaires », notamment les journalistes, les militants des droits de l’homme et les membres du gouvernement.

La fonctionnalité fonctionne en donnant à ces utilisateurs un moyen de vérifier davantage qu’ils envoient des messages aux personnes qu’ils souhaitent. Apple explique :

La grande majorité des utilisateurs ne seront jamais ciblés par des cyberattaques hautement sophistiquées, mais la fonctionnalité fournit une couche de sécurité supplémentaire importante pour ceux qui pourraient l’être. Les conversations entre les utilisateurs qui ont activé la vérification de la clé de contact iMessage reçoivent des alertes automatiques si un adversaire exceptionnellement avancé, tel qu’un attaquant parrainé par l’État, réussissait à pénétrer dans les serveurs cloud et à insérer son propre appareil pour écouter ces communications cryptées. Et pour une sécurité encore plus élevée, les utilisateurs d’iMessage Contact Key Verification peuvent comparer un code de vérification de contact en personne, sur FaceTime ou via un autre appel sécurisé.

La vérification de la clé de contact iMessage sera disponible « dans le monde entier » en 2023, selon Apple.

iOS 16.4 devrait bientôt arriver…

iOS 16.3 a été mis à la disposition de tous la semaine dernière avec une poignée de fonctionnalités et de modifications, ciblant spécifiquement le HomePod. Maintenant que cette mise à jour a été publiée, nous nous attendons à ce que la société commence bientôt les tests bêta d’iOS 16.4, potentiellement dans les prochains jours.

Reste à savoir si iOS 16.4 inclut ou non l’une de ces fonctionnalités, mais nous espérons que ce sera le cas.

