Les sites Web d’actualités utiliseront ChatGPT pour générer des articles

Depuis sa création, ChatGPT a pris le devant de la scène : un nouvel outil de chatbot IA lancé par OpenAI. Ce chatbot peut générer rapidement des articles, des histoires, des paroles et même des codes en fonction des besoins des utilisateurs. Il peut également répondre à diverses questions et faire plus. Lors de son lancement, en raison de la quantité incroyable d’informations et de l’exhaustivité des réponses, il a été diffusé de manière virale par les gens. En fait, l’outil d’IA a eu des millions d’utilisateurs du jour au lendemain. Cela a également aidé OpenAI à obtenir un nouvel investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft, portant la dernière valorisation d’OpenAI à 29 milliards de dollars.

Site Web d’actualités : accueille chaleureusement ChatGPT

Au cours des deux derniers jours, il y a eu beaucoup de fuzz concernant l’utilisation par Buzzfeed (un site d’actualités) du halo de ChatGPT pour générer des articles. Buzzfeed a annoncé qu’il utilisera l’API AI fournie par OpenAI – pas même ChatGPT lui-même, pour aider à la création de certains contenus.

« D’ici 2023, vous nous verrez transformer le contenu de l’IA, qui est encore en R&D, en une partie de notre cœur de métier », a déclaré le PDG de BuzzFeed, Jonah Peretti, dans une note de service.

Comparé aux sites d’information classiques, Buzzfeed pour les jeunes est réputé pour ses différents tests sur Internet. BuzzFeed utilisera la technologie d’intelligence artificielle d’OpenAI pour aider à générer des questions de test pertinentes sur le site Web. Cela aidera les éditeurs à trouver de meilleures idées.

« Pour être clair, nous voyons des percées dans l’IA inaugurer une nouvelle ère de créativité qui permettra aux humains d’exploiter la créativité de nouvelles façons, créant des opportunités et des applications illimitées », a déclaré Peretti. « Dans l’édition, l’IA peut profiter à la fois aux créateurs de contenu et au public, en suscitant de nouvelles idées et en invitant les membres du public à co-créer du contenu personnalisé. »

Que les lecteurs soient vraiment prêts à payer pour le quiz amusant créé par l’IA, la nouvelle de cette coopération suffit à redonner vie à BuzzFeed.

Depuis son introduction en bourse via un SPAC en décembre 2021, le cours de l’action BuzzFeed a chuté de plus de 90 %. Sa perte nette au troisième trimestre s’est élargie à 27 millions de dollars, contre 3,6 millions de dollars il y a un an. Elle a même dû licencier environ 12 % de son personnel pour maîtriser ses coûts. Mais dès que la nouvelle du partenariat avec OpenAI est sortie, ses estimations ont augmenté de plus de 300 %.

Éducation et milieu universitaire : relever les défis

Malgré ses bonnes applications dans le journalisme, les outils d’IA de type ChatGPT ont été remis en question dans davantage de scénarios d’écriture. L’un des domaines qui suscitent de sérieuses critiques est le milieu universitaire. Pour tester la capacité de ChatGPT à générer des réponses à un test de quatre cours, des professeurs de la faculté de droit de l’Université du Minnesota ont récemment passé un test à ChatGPT et ont masqué les résultats. Après avoir répondu à 95 questions à choix multiples et 12 questions à développement, ChatGPT a obtenu une moyenne de C+. La note est faible mais c’est une note de passage dans les quatre matières.

Lors de l’test du cours d’administration des affaires de Wharton, ChatGPT a obtenu des résultats encore meilleurs, obtenant des notes de B à B-. Christian Terwiesch, professeur à Wharton, a déclaré que ChatGPT avait fait un « travail remarquable » pour répondre aux questions de base sur la gestion des opérations et l’analyse des processus. Cependant, il a du mal avec les mathématiques de base, même les mathématiques de l’école élémentaire.

Ainsi, ChatGPT est de premier ordre, mais dans le domaine universitaire, il aura besoin de conseils. S’il n’est pas contrôlé, ChatGPT deviendra l’outil de triche le plus puissant de l’histoire, aidant les étudiants à faire leurs devoirs et même leurs examens.

Ainsi, à mesure que les résultats des tests sont publiés, de plus en plus d’écoles et d’enseignants expriment leur inquiétude quant à la capacité de ChatGPT à tricher. Par exemple, les écoles publiques de New York et de Seattle ont interdit aux élèves et aux enseignants d’utiliser ChatGPT sur le réseau et les appareils du district.

Le professeur Terwiesch a également déclaré qu’il était d’accord sur le fait qu’il devrait y avoir des restrictions pour les étudiants lorsqu’ils passent les examens. « L’interdiction est nécessaire », a-t-il dit. «Après tout, lorsque vous décernez un diplôme de docteur, vous voulez qu’ils aient réellement des connaissances médicales, pas seulement comment utiliser un chatbot. Il en va de même pour les autres certifications de compétences, y compris les professions juridiques et commerciales, entre autres.