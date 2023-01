S’agit-il des premières photos d’un Nvidia Titan RTX Ada quad-slot 800W ?

Moulin à rumeurs : en termes de performances, de taille et de prix, la RTX 4090 est une bête de carte graphique, mais il semble qu’un produit encore plus monstrueux arrive dans la gamme Ada Lovelace. Images présumées de ce qui est probablement un Titan RTX Ada, bien qu’il pouvait être un RTX 4090 Ti, ont fui, montrant sa conception massive à quatre emplacements et quatre connecteurs d’affichage sur les E/S qui sont alignés verticalement plutôt que la configuration horizontale habituelle.

En supposant qu’il s’agisse de la vraie affaire, les photos de Hardware leaker MEGAsizeGPU confirment que la carte Lovelace la plus puissante utilisera un design Nvidia assez différent de ce que nous avons vu auparavant. Ils suggèrent que le PCB est vertical, ce qui indique qu’il sera parallèle à la carte mère lorsque la carte sera insérée.

Nous pouvons également voir une grille d’échappement si grande qu’elle couvre deux emplacements PCI, ce qui aurait pu conduire Nvidia à empiler les trois DisplayPorts et un port HDMI verticalement au lieu d’horizontalement.

Il y a eu un débat pour savoir si cette nouvelle carte sera une RTX 4090 Ti ou une Titan RTX Ada. Compte tenu du thème de l’or, il semble que nous regardions ce dernier. Il y a plus d’indices sur l’sticker du support d’E/S ; le numéro de carte PCB PG137 a été révélé par kopite7kimi en juillet de l’année dernière dans une fuite sur une carte phare Lovelace avec 48 Go de GDDR6X, 18 176 cœurs CUDA et un TDP de 800 W, ce qui lui a valu le surnom approprié de « la bête ». Pour référence, le numéro de carte du RTX 4090 est PG139 et il possède 16 384 cœurs CUDA.

« la bête »

PG137-SKU0

AD102-450-A1

18176FP32

48G 24Gbps GDDR6X

puissance totale de la carte ~800W – kopite7kimi (@kopite7kimi) 25 juillet 2022

Ailleurs, le Titan serait le premier à disposer d’un refroidisseur de référence à triple ventilateur de Nvidia et tirera son TBP de 800 W via deux connecteurs à 16 broches, ce qui semble inquiétant étant donné à quel point certaines personnes ont eu du mal avec les adaptateurs RTX 4090.

Outre le thème de l’or, c’est la rumeur de 48 Go de mémoire GDDR6X à 24 Gbps qui suggère que cette carte est une Titan RTX Ada, car la marque s’adresse depuis longtemps principalement aux créateurs et à la communauté scientifique ; le RTX 6000 Ada dispose également de 48 Go de mémoire, bien que plus lent de 20 Gbps GDDR6. Plus de preuves indiquent que Micron a annoncé l’année dernière qu’il produisait des modules 24 Gbps, qui n’ont jamais été utilisés dans une carte Nvidia.

Il y avait des rumeurs (l’accent est mis sur ce mot) en octobre selon lesquelles Nvidia avait annulé le Titan RTX Ada parce qu’il déclenchait des disjoncteurs, faisait fondre des blocs d’alimentation et se dissolvait parfois complètement. Il se peut que la société ait maintenant résolu ces problèmes et que la carte soit en passe de devenir un produit achetable, et sans aucun doute très cher.