Les nouveaux GPU AMD Radeon RX offrent une valeur très médiocre – Confirmé par… AMD !

Il y a donc eu beaucoup de bruit concernant les derniers GPU AMD Radeon RX. Et pour que les joueurs sachent tout ce que ces GPU peuvent offrir, AMD vient de publier un article de blog. Il a essayé d’expliquer pourquoi il n’y a jamais eu de meilleur moment pour vous procurer un GPU AMD.

Cependant, sa tentative de rendre les Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT attrayantes a échoué. Dans un graphique partagé dans le billet de blog, les deux GPU offrent plutôt le pire rapport qualité-prix. En fait, les GPU offrent moins de la moitié des images par dollar par rapport au GPU AMD le plus économique de la génération précédente !

Voici comment les nouveaux GPU AMD Radeon RX se comparent aux GPU RDNA 2

Il est indéniable que les deux modèles RDNA 3, RX 79000 XTX et XT, sont les cartes haut de gamme actuelles d’AMD. Et il ne faut pas oublier que le meilleur rapport qualité-prix ne se trouve généralement pas dans les modèles haut de gamme d’une gamme GPU. Pourtant, AMD est dans une position très délicate en comparant les performances des derniers modèles Gen RDNA 2.

Pour vous renseigner, l’AMD Radeon RX 7900 XTX offre 0,373 images par dollar, tandis que le RX 7900 XT offre 0,395 images par dollar. En comparaison, la Radeon RX 6800 cloue 0,655 et la 6950 XT cloue 0,484 images par dollar. D’où viennent ces chiffres ? Eh bien, comme le titre l’indique, ce sont les propres chiffres d’AMD !

Cela dit, si AMD avait pris le PDSF d’origine du RX 6950 XT, qui était de 1099 $ au lancement, sa valeur en images par dollar aurait été pire que les deux cartes RDNA 3. Et cela aurait pu rendre les nouveaux GPU AMD Radeon RX un peu meilleurs dans les graphiques d’AMD.

Devriez-vous obtenir les nouvelles cartes RDNA 3 maintenant ?

Une chose est devenue quelque peu inévitable, c’est que la nouvelle génération de matériel graphique est plus chère que la dernière génération. Il est donc compréhensible que les AMD Radeon RX 7900 XTX et XT soient plus chers que les GPU de la génération précédente.

Pourtant, qui voudrait en avoir moins pour son argent en achetant du nouveau matériel ? Ce n’est pas comme ça que le progrès technologique est censé fonctionner ! Compte tenu de cela, les choses ne vont pas bien pour les derniers GPU AMD Radeon RX. Et au prix actuel, ce n’est certainement pas le bon moment pour se procurer un nouveau GPU AMD.

Regardez de plus près les chiffres

En regardant de plus près les petits caractères du graphique d’AMD, vous verrez que les chiffres performances/dollars étaient basés sur une suite de jeux. Cela inclut Valorant, GTA V, COD : MW2 et Overwatch.

Tous les GPU AMD Radeon RX et les GPU Nvidia ont été testés à 1080p avec des paramètres maximum, à l’exception du RX 6400. Cela a exécuté les jeux dans le préréglage « Moyen ». Ainsi, vous pouvez ignorer cette carte.

D’autre part, le graphique a montré que Radeon RX 6700 XT offre la meilleure valeur. Et vous pouvez le confirmer en creusant un peu plus et en voyant les résultats d’un test tiers indépendant. En d’autres termes, l’affirmation du tableau concernant le RX 6700 XT est bien vraie ! Ainsi, d’après les chiffres proposés par AMD à propos de leur nouveau RDNA, les cartes pourraient en fait être des cartes de mauvaise valeur.

Il convient de noter que le RTX 4080 et le RTX 4090 offrent des nombres de cadres/dollars pires que l’un des derniers GPU AMD Radeon RX. Et ce n’est pas comme si Nvidia était en tête.

Fondamentalement, si vous voulez en avoir pour votre argent, vous devez ignorer les GPU haut de gamme actuels. Au lieu de cela, obtenez les meilleures performances de la dernière génération ou obtenez une carte de génération actuelle de niveau intermédiaire, par exemple, la RTX 4070 Ti.