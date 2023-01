iPhone 15 Pro : le Wi-Fi 6E sera exclusif aux variantes les plus coûteuses

Avec la sortie de la série iPhone 14, Apple a lancé une nouvelle stratégie avec des différences matérielles plus profondes entre les séries vanille et Pro. L’iPhone 14 Pro et Pro Max ont de meilleurs appareils photo et un meilleur processeur, et sont également les seuls à disposer du nouveau design d’affichage dynamique. Pour la prochaine série d’iPhone 15, Apple prévoit de garder un écart entre les deux familles. Alors que les iPhone 15 et 15 Plus adopteront le nouveau design, il y aura toujours quelques différences matérielles. Outre un processeur différent, il semble que les vitesses Wi-Fi seront également plus rapides sur les modèles supérieurs. Un nouveau rapport suggère que le Wi-Fi 6E n’est pas disponible pour toutes les variantes, comme on le pensait auparavant. En fait, les iPhone 15 Pro et 15 Ultra obtiendront le Wi-Fi 6E tandis que le duo non Pro s’en tiendra au Wi-Fi 6.

En plus des rumeurs, nous avons maintenant un document divulgué qui confirme les plans d’Apple pour le Wi-Fi 6E. L’information vient du chercheur et Apple qui fuit Unknowz21. Le document montre des schémas de l’architecture d’antenne de l’iPhone 15. D8x fait référence aux modèles d’iPhone 15 Pro, et les informations indiquent que le Wi-Fi 6E plus rapide ne sera disponible qu’avec l’iPhone 15 Pro et le Pro Max (qui devrait devenir l’iPhone 15 Ultra).

Wi-Fi 6 pour l’iPhone 15 et Plus, Wi-Fi 6E pour l’iPhone 15 Pro et Ultra

Les iPhone 15 et 15 Plus vanille n’obtiendront que le Wi-Fi 6. Le document indique des changements de conception d’antenne entre les séries iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro. Selon MacRumors, le Wi-Fi 6E arrivera en tant que fonctionnalité Pro uniquement. Cela ne devrait pas être une grande différence pour certains utilisateurs, mais ceux qui préfèrent un Wi-Fi plus rapide et plus stable apprécieront certainement la mise à niveau avec le Wi-Fi 6E.

Le Wi-Fi 6E atteint lentement certains produits Apple. Les derniers modèles d’iPad Pro, de Mac Mini et de MacBook Pro embarqueront la nouvelle technologie. Avec la série iPhone 15 Pro, nous verrons la transition vers le Wi-Fi 6E, mais c’est dommage de le voir limité aux variantes Pro. Il convient de noter que la norme Wi-Fi 7 n’est pas loin d’atteindre le marché. Nous ne serions pas surpris de voir le Wi-Fi 7 venir avec une éventuelle série iPhone 16 Pro, tandis que les vanilles obtiendront le Wi-Fi 6E d’ici 2024.

Nous devons encore mentionner que peu de routeurs prennent en charge le Wi-Fi 6E. Il n’est pas encore devenu populaire sur le marché, et pour être honnête, nous pensons qu’il y a encore beaucoup d’utilisateurs qui n’ont même pas expérimenté le Wi-Fi 6. Ils offrent plus de bande passante, des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une capacité supplémentaire. . Le Wi-Fi 6E fournit 1,2 GHz de spectre supplémentaire dans les bandes 6 GHz et peut prendre en charge une couverture gigabit de toute la maison. C’est une offre décente pour les expériences AR et VR.

Selon le leaker, les nouvelles informations Wi-Fi 6E ne sont que la pointe de l’iceberg. Plus d’informations seront divulguées dès que les séries iPhone 15 et iPhone 15 Pro passeront à des stades de validation plus avancés.