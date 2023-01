Samsung Galaxy S24 pour revenir aux puces haut de gamme Exynos 2400

Au fil des ans, Samsung utilise un double modèle phare en termes de puces de téléphonie mobile. Cela indique qu’il utilise à la fois le Snapdragon ainsi que ses puces Exynos internes pour ses produits phares. Alors que les modèles Snapdragon sont commercialisés en Chine, aux États-Unis et sur d’autres grands marchés, le modèle Exynos va en Europe et dans certaines parties de l’Asie. Cependant, l’Exynos 2300 développé par Samsung ne sera plus utilisé dans la série de téléphones phares Galaxy S23. Au lieu de cela, la société utilisera la puce du Samsung Galaxy S22 FE, un téléphone mobile de milieu de gamme. Maintenant, il y a des rapports selon lesquels la société ramènera ses puces à ses produits phares. De la série Samsung Galaxy S24, il y aura un modèle Exynos 2400.

Selon certaines informations, le Samsung Exynos 2400 commencera la production de masse en novembre de cette année. La série Samsung Galaxy S24 sera officielle en 2024 et pourrait utiliser cette puce. Cette puce ne peut être utilisée que pour la version sud-coréenne de cette série de téléphones mobiles. À l’heure actuelle, il existe deux rumeurs de spécifications concernant la conception de l’architecture du Samsung Exynos 2400. Il existe un rapport selon lequel la puce utilisera l’architecture à huit cœurs 1 + 4 + 3. Cependant, un autre rapport indique que cet appareil sera livré avec une architecture à dix cœurs 1 + 2 + 3 + 4.

On s’attend à ce que l’Exynos 2400 vienne avec un noyau super large Cortex X4, un petit noyau Cortex A510 et un grand noyau Cortex A720. Cependant, il n’y a pas de nombre spécifique de grands et petits cœurs. Il n’y a aucune fuite ou rumeur concernant le numéro spécifique. Il est important de noter que Samsung utilise des puces Snapdragon dans ses appareils phares ces dernières années. Mais il y aura toujours des téléphones phares équipés de ses propres puces de la série Exynos sur le marché coréen.

De plus, les puces de la série Exynos ont également une influence considérable en Europe. On ne sait pas si la version européenne de la série Samsung Galaxy S24 utilisera des processeurs Qualcomm ou Exynos 2400. Pour le moment, il n’y a aucun commentaire officiel de Samsung concernant ce rapport.

Exposition exclusive aux puces de la série Samsung Galaxy S23 : Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy

Samsung et Qualcomm sont parvenus à un accord selon lequel la prochaine série Galaxy S23 utilisera un chipset exclusif, officiellement appelé « Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy ». Cependant, le nom semble très long et Samsung s’apprête à le simplifier en « Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy ». Selon certaines informations, la nouvelle version de la puce Qualcomm Snapdragon 8 utilise toujours le processus 4 nm de TSMC. Son noyau super large est Cortex X3 et la fréquence d’horloge du processeur atteindra 3,36 GHz. C’est plus élevé que la fréquence d’horloge de 3,2 GHz utilisée par le modèle original de Qualcomm. Samsung a apporté quelques modifications à la puce de Qualcomm pour la rendre plus puissante.

De plus, la nouvelle version du processeur Snapdragon 8 Gen 2 comprend également quatre gros cœurs de 2,8 GHz et trois petits cœurs de 2,0 GHz. Le GPU est Adreno 740, et le score courant sur AnTuTu dépasse facilement 1,3 million. À d’autres égards, le Samsung Galaxy S23 sera livré avec un écran direct FHD + qui prend en charge un taux de rafraîchissement élevé. Cet appareil utilisera également une batterie de 3900 mAh pour garder ses lumières allumées. Cependant, l’appareil ne prendra en charge qu’une charge de 25 W, ce qui n’est pas très élevé. Quant à la date de lancement, cet appareil arrivera officiellement le 1er février (premières heures du 2 février en Chine).

Matériel promotionnel des séries Samsung Galaxy S23 / S23 + / S23 Ultra, exposition des prix

La série Samsung Galaxy S23 sortira à 2 heures du matin, heure de Pékin, le 2 février. Les derniers supports promotionnels de la série ont été exposés. La photo montre que les trois modèles de la série Samsung S23 sont équipés d’écrans OLED de 6,1 pouces, 6,6 pouces et 6,8 pouces. De plus, tous les modèles prendront en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1750 nits.

De plus, la série Samsung S23 est équipée d’une batterie d’une capacité allant jusqu’à 5000 mAh. Bien sûr, le modèle Ultra aura une batterie plus grosse que le modèle régulier. Cet appareil prendra en charge la charge rapide mais rien comparé à ce que le camp Android a actuellement. Le Samsung S23 Ultra fournira également un capteur de 200 MP et un maximum de 1 To d’espace de stockage. Ce sera en plus du stylet S Pen standard qui est généralement fourni avec le modèle Ultra.

Prix ​​Galaxy S23

Au niveau du prix de vente, selon winfuture, le prix de départ du Samsung Galaxy S23 en Allemagne est de 949 euros. Le prix de départ du Galaxy S23+ est de 1199 euros tandis que le prix de départ du Galaxy S23 Ultra est de 1399 euros. Les prix spécifiques de chaque version du modèle en Allemagne sont les suivants :

Samsung Galaxy S23 8/128 Go : 949 euros

Samsung Galaxy S23 8/256 Go : 1009 euros

Samsung Galaxy S23+ 8/256 Go : 1199 euros

Samsung Galaxy S23+ 8/512 Go : 1319 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 Go : 1399 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Go : 1579 euros

Au départ, il y avait des rapports selon lesquels la série Galaxy S23 n’augmenterait pas de prix afin qu’elle puisse rivaliser avec les derniers iPhones. Cependant, si les dernières informations sur les prix sont vraies, le prix de la série Samsung S23 a augmenté d’environ 100 euros par rapport aux modèles précédents. De plus, selon les dernières nouvelles, Samsung a précédemment conclu un accord avec Qualcomm pour utiliser une version personnalisée de la puce dans la série de téléphones mobiles S23, appelée Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Selon des documents précédents, la fréquence du processeur de la puce Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy atteindra 3,36 GHz, tandis que la fréquence de la version standard est de 3,2 GHz.