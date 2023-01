Voici votre premier aperçu du Honor Magic5 Lite

Honor a sorti la série Magic4 l’année dernière en février. Et comme février de cette année approche à grands pas, Honor est prêt pour la série Magic5. Cependant, il semble que le Honor Magic5 Lite pourrait être le premier téléphone à être dévoilé.

Auparavant, nous avons examiné de plus près les spécifications du téléphone via une fuite de la console Google Play. Cela nous a donné un indice sur ce que nous pouvons attendre du prochain appareil. Et maintenant, nous avons des photos officielles du téléphone, qui présentent le Magic5 Lite dans toute sa splendeur.

Les photos officielles d’Honor Magic5 Lite sont là !

Avec l’aimable autorisation de l’éditeur néerlandais Winfuture, nous sommes enfin en mesure d’avoir un premier aperçu du prochain Honor Magic5 Lite bien avant son lancement officiel. Comme nous l’avons vu lors des précédentes fuites de rendu, il y aura une refonte subtile de l’îlot de la caméra arrière. Et comme le montrent les images, l’arrière est livré avec une configuration à trois caméras.

Cette configuration est censée être livrée avec un appareil photo principal de 64 MP, un capteur ultra-large de 5 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Et sur la face avant, il y aura un jeu de tir selfie de 16 MP.

Néanmoins, l’avant de l’appareil comportera un panneau AMOLED de 6,67 pouces doté d’une résolution FHD + et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et comme vous pouvez le voir, le Honor Magic5 Lite adopte un écran incurvé, qui a un trou de perforation centré sur le dessus.

Sous le capot, l’appareil devrait se vanter d’un SoC Snapdragon 695. Honor Magic5 Lite couplera ce processeur avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré.

En plus de cela, le Magic5 Lite sera livré avec Magic UI 6.1, qui est basé sur Android 12. Et une batterie de 5100 mAh devrait alimenter l’ensemble de l’appareil. Enfin, selon la fuite de spécifications, le téléphone aura un support de charge rapide de 40 W.