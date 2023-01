Plus de détails sur OnePlus 11R ont fuité !

Au cas où vous l’auriez manqué, le OnePlus 11R est l’un des appareils qui sortira aux côtés du OnePlus 11 lors de l’événement de lancement mondial. Cet événement, appelé le Cloud 11, fera sortir deux smartphones et une tablette. Et tout est prévu pour le 7 février 2023.

Maintenant, alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l’événement Cloud 11, plus de détails sur les appareils sortent. Tout d’abord, nous avons eu des fuites de rendu officielles du OnePlus Pad, puis nous en avons appris plus sur la version globale du OnePlus 11, et maintenant nous avons plus de détails sur le OnePlus 11R.

Trois options de RAM pour le OnePlus 11R

Selon Mukul Sharma, un pronostiqueur fiable, le OnePlus 11R pourrait se présenter sous différentes nuances. Cela inclut le gris et l’argent galactique. Et d’après ce qu’il semble, le modèle de base du téléphone comportera 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le pronostiqueur a également suggéré que des options de 12 Go et 16 Go de RAM pourraient également être disponibles lors du lancement.

En dehors de cela, d’après les récentes rumeurs, nous avons appris que l’appareil n’aurait pas de spécifications de niveau phare. Du moins côté processeur. Alors que le OnePlus 11 devrait être livré avec un Snapdragon 8 Gen 2, le 11R équipera le Snapdragon 8+ Gen 1 de dernière génération. Et curieusement, des rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une version sous-cadencée.

De plus, le OnePlus 11R sera livré avec un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau présentera une résolution FHD +. Et sur le département de la caméra, l’appareil est censé comporter une configuration de caméra arrière triple et un tireur selfie 16MP à l’avant.

Des fuites récentes ont également suggéré que le OnePlus intégrera une batterie de 5000 mAh sur le 11R. L’appareil aura une prise en charge de la charge rapide SuperVOOC de 100 W et exécutera ColorOS 13 basé sur Android 13.