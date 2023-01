Lire les heures de fonctionnement : depuis combien de temps votre téléviseur fonctionne

Regardez-vous beaucoup la télé ou avez-vous l’impression que votre téléviseur que vous venez d’acheter est allumé depuis de nombreuses heures ? Dans les menus système pour la plupart cachés des téléviseurs actuels, vous trouverez le détail passionnant : Combien d’heures de fonctionnement votre téléviseur a-t-il « à son actif » ? Mais il n’est pas toujours facile d’accéder à ces informations système. Aussi parce que ceux-ci sont avant tout destinés aux techniciens. Mais : Les informations disponibles là-bas sont révélatrices.

Avertissement : Tous les fabricants mettent en garde contre la modification des paramètres dans les menus système. Cela peut endommager votre téléviseur et entraîner un dysfonctionnement. Nous déclinons toute responsabilité.

Contenu:

LG : télécommande séparée requise

Avec LG, vous ne pouvez pas accéder au menu de service de votre téléviseur avec la Magic Remote. Au lieu de cela, vous avez besoin d’une télécommande programmable comme la Logitech Harmony (maintenant abandonnée) ou, mieux encore, d’une télécommande LG classique (désignation de type MKJ39170828, également connue sous le nom de télécommande système). Vous en avez besoin pour le bouton « IN START », qui vous amène au menu correspondant :

Appuyez sur « IN START » sur la télécommande du système. Entrez maintenant un code à quatre chiffres. Généralement, ce sont : 0413, 0000, 0431, 7777, 8741, 8878 ou 8843. Recherchez l’élément de menu UTT, qui indique panneau à l’heure en heures.

La Magic Remote de LG ne suffit pas pour entrer dans le menu système. (Photo : LG)

Important : N’utilisez en aucun cas le bouton « IN STOP », car il réinitialise le téléviseur aux réglages d’usine – et dans le pire des cas supprime même le calibrage du panneau.

Déterminer les heures de fonctionnement sur les téléviseurs Samsung

Semblable à LG, vous aurez besoin d’une télécommande différente pour accéder au menu système de votre téléviseur Samsung. Une télécommande infrarouge ordinaire telle que la BN59-01247A suffit. La télécommande intelligente n’est pas adaptée.

Procédez comme suit:

Éteins la télévision. Appuyez successivement sur les touches : Info Menu/Paramètres Muet Alimentation Dans l’élément de menu SVC, vous trouverez l’information « Heure d’affichage du panneau », qui correspond aux heures de fonctionnement.

Alternativement, « Mute 1 8 2 Power » peut également fonctionner. Avec les téléviseurs plus récents, le « Heure d’affichage du panneau » se trouve sous SVC -> Info -> Info SVC. Le nombre est donné en minutes. La date de la première activation de la Smart TV est également intéressante.

Malheureusement, la Smart Remote de Samsung ne suffit pas non plus.. (Photo : Samsung)

Important : Si vous souhaitez uniquement déterminer les heures de fonctionnement, n’apportez aucune autre modification ! Normalement, votre téléviseur sera également réinitialisé aux paramètres d’usine lorsque vous lancerez le menu système. En cas de doute, il convient de noter au préalable les configurations (luminosité, contraste, etc.).

Astuce : Avec la combinaison « Forward Play Pause Rewind », votre Smart TV vous indique les heures de fonctionnement. Vous entendrez une invite vocale, alors augmentez le volume si nécessaire. Vous n’avez pas besoin d’aller dans le menu système pour cela, mais vous avez toujours besoin d’une télécommande infrarouge.

Philips : lire les heures de fonctionnement via une combinaison de touches

Avec les téléviseurs Philips actuels et anciens, une combinaison de touches suffit pour accéder au menu de service :

Passez en mode TV normal. Entrez les touches « 0 6 2 5 9 6 » et validez par OK. Acceptez l’avertissement. Sous « Heures d’ouverture », vous trouverez les heures d’ouverture régulières.

Alternativement, Philips propose également le soi-disant Philips Consumer Service Menu (CSM), que vous activez en tapant rapidement les touches « 1 2 3 6 5 4 ». À la page 5, vous trouverez ensuite le détail des heures d’ouverture.

Sony : heures de fonctionnement dans les paramètres

Sony vous facilite la tâche sur la plupart des nouveaux téléviseurs (avec Android TV). Parce que vous pouvez trouver les heures de fonctionnement directement dans les paramètres. Vous n’avez donc pas besoin d’appeler des menus cachés.

Vous pouvez généralement obtenir le temps d’exécution total sous Système -> À propos de -> État ou Paramètres -> Paramètres de l’appareil -> À propos de -> État. Le temps de fonctionnement est toujours donné en heures.

Les téléviseurs Sony utilisent Android TV – et la lecture des heures de fonctionnement est particulièrement facile ici. (Photo : Sony)

Si votre téléviseur Sony ne dispose pas de cette option, il existe également un menu de service avec plus de détails :

Mettez votre téléviseur en mode veille. Appuyez rapidement sur : i+ 5 Volume+ bouton marche/arrêt Sous Self Check / Self Diagnosis History, il y a trois valeurs numériques en bas : – Les cinq premiers chiffres correspondent au temps de fonctionnement total

– Les cinq chiffres au milieu indiquent le nombre de fois où le téléviseur a été redémarré

– Les cinq derniers chiffres correspondent au nombre total d’heures pendant lesquelles le panneau a été allumé.

Si le temps d’exécution et le temps d’activation du panneau diffèrent, il y a une raison simple : pendant la production, les fabricants testent à nouveau les appareils de manière approfondie avant que les employés ne les emballent.

Panasonic : accès rapide aux heures de fonctionnement

Un certain nombre de téléviseurs intelligents Panasonic utilisent le système d’exploitation Android TV, ce qui facilite l’accès aux heures de fonctionnement. Dans les options, allez dans Paramètres de l’appareil -> À propos -> État. La dernière option est la disponibilité.

Si votre téléviseur Panasonic est équipé du propre système d’exploitation My Home Screen de Panasonic, cela fonctionne différemment :

Allez dans Menu -> Aide -> Informations système. Sous « Status4 », vous découvrirez le temps de fonctionnement total en minutes

Pourquoi devrais-je lire les heures d’ouverture?

En lisant les heures de fonctionnement, vous pouvez savoir combien de temps votre téléviseur a fonctionné ou allumé. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez acheter ou vendre un téléviseur à un particulier. Mais c’est certainement un détail révélateur. Parce que la plupart des panneaux ont une « espérance de vie » de 20 000 à 100 000 heures – combien de temps vous pouvez encore profiter de votre téléviseur peut au moins être déduit.

Dans le même temps, l’affichage éveille à juste titre les soupçons, car avec certains téléviseurs intelligents, il est possible d’effectuer une «réinitialisation d’usine» via le menu de service et même de régler les heures de fonctionnement sur 0. Dans ce cas, des informations telles que les téléviseurs Sony peuvent être utiles : le téléviseur fait la distinction entre la durée d’exécution et la longueur du panneau allumé. Il vaut donc la peine de regarder de près ici.

Vous devez noter que la plupart des fabricants laissent leurs nouveaux téléviseurs fonctionner pendant quelques heures – directement dans les usines. Un téléviseur avec 0 heures de temps de fonctionnement serait également remarquable.

Ce qui reste : Risque élevé

Néanmoins : Avec la plupart des téléviseurs, la lecture des heures de fonctionnement prend du temps. Vous avez besoin d’une télécommande spéciale et réinitialisez les paramètres aux paramètres d’usine. Et si vous apportez accidentellement des modifications, dans le pire des cas, cela peut entraîner une panne de votre téléviseur.

Vous devez donc décider à l’avance si vous voulez prendre le risque. Sony et Panasonic sont dignes d’éloges. Parce que les entreprises japonaises permettent un accès facile aux heures de fonctionnement – du moins pour de nombreux modèles actuels avec Android TV.