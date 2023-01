Les mises à niveau de puces mobiles les plus avancées au monde sont ici

Apple possède l’une des meilleures puces mobiles de l’industrie. Cependant, son dernier SoC A16 Bionic n’a pas été à la hauteur des attentes car il présente un défaut de conception. Pour compenser cette erreur, Apple fait tout son possible pour s’assurer que la prochaine puce A17 Bionic ne présente aucun problème. Un rapport récent de l’analyste de Tianfeng International Securities, Ming-Chi Kuo, révèle que le ralentissement des mises à niveau des puces n’est pas propice aux ventes de produits terminaux (tels que les puces des séries A16 et M2). Apple consacre la plupart de ses ressources de conception de circuits intégrés au développement de nouvelles puces.

Ming-Chi Kuo affirme que dans un proche avenir, Apple consacrera la plupart de ses ressources de conception à la puce mobile Apple Silicon fabriquée selon le procédé 3 nm. Ces puces viendront avec une amélioration massive des performances et des mises à niveau de consommation d’énergie par rapport aux puces plus anciennes. Ce sera la prochaine priorité de l’équipe Apple. En raison de ressources de développement insuffisantes, Apple a même reporté le développement et la production en série de sa propre bande de base 5G et de ses puces Wi-Fi. Si tout se passe comme prévu, Ming-Chi Kuo s’attend à ce que le « processeur 3 nm le plus avancé au monde » d’Apple entre en production de masse dès cette année.

Puce mobile Apple 3 nm à venir avec d’énormes mises à niveau

Après la mise à niveau vers 3 nm, les performances des puces Apple Silicon seront grandement améliorées. Les puces incluent la série A17 Bionic à utiliser par l’iPhone 15 ainsi que les nouvelles puces de la série M utilisées par le Mac. Selon des rapports précédents, Apple prévoyait initialement d’effectuer une mise à niveau majeure du GPU de la puce A16 sur la série iPhone 14 Pro. Mais après avoir découvert une erreur « sans précédent », il a été contraint d’annuler le nouveau plan GPU à un stade ultérieur de développement.

Il y a des rapports que l’A16 Bionic nouvelle génération. Le GPU est « trop ​​​​ambitieux » et devait à l’origine ajouter des fonctions telles que le ray tracing. Cependant, en raison de défauts de conception, il consomme beaucoup plus d’énergie que prévu. Cela affecte directement la durée de vie de la batterie et la gestion thermique de l’iPhone 14 Pro. Apple n’a découvert les défauts de conception du nouveau GPU qu’à un stade ultérieur de développement. La société a dû se précipiter pour utiliser le GPU A15 pour une petite mise à niveau. Sans surprise, nous verrons à nouveau un bond en avant des performances du GPU sur l’A17.

Strictement USB Type-C : le code iOS 17 révèle

Selon les rapports, l’iOS 17 n’introduira aucune refonte visuelle majeure. Au lieu de cela, la prochaine version se concentrera sur l’amélioration de la stabilité et de l’efficacité et sur la prise en charge des casques Apple Reality Pro AR/VR. À cette fin, iOS 17 disposera d’une nouvelle application dédiée aux casques. Ce sera prétendument un concept similaire à l’application Watch, mais avec « des fonctions plus énormes ». L’application Home semble faire peau neuve, avec de « grands changements » en préparation. Il y aura également des « ajustements » mineurs à la fonction de suivi de l’appareil « Find My ».

Il semble qu’iOS 17 soit conçu pour fonctionner sur six appareils avec Smart Island. Deux de ces appareils sont déjà l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Ainsi, les quatre modèles d’iPhone 15 vont tous adopter le Smart Island et abandonner enfin l’encoche.

Selon d’autres parties du code iOS 17, les quatre prochains iPhones passeront aux ports USB Type-C. Mais seuls deux prendront en charge les vitesses USB 3.2, probablement le Pro et le Pro Max. Les téléphones non Pro auront toujours des vitesses de transfert similaires à celles qu’ils obtiennent actuellement avec Lightning. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max sera doté d’un logiciel de traitement d’image « plus avancé ». Il viendra également avec un meilleur système de refroidissement. Cela peut être possible, au moins en partie, en raison du fait que le téléphone est physiquement plus grand.