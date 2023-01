Chrome pour Android vous permet désormais de verrouiller les onglets de navigation privée (comment activer)

Chrome est le navigateur le plus populaire qui est également disponible sur les téléphones Android. Le navigateur est livré avec une foule de fonctionnalités, y compris un certain nombre de fonctionnalités liées à la confidentialité et à la sécurité. Incognito Tabs est une fonctionnalité disponible depuis de nombreuses années. Et maintenant, Incognito Tabs a la fonctionnalité de confidentialité supplémentaire que vous attendiez probablement. Il s’agit de l’authentification biométrique sur les onglets Incognito.

Google récemment publié 5 conseils pour rester en sécurité lors de l’utilisation du navigateur pour célébrer la Journée de la confidentialité des données (28 janvier). Et parmi ces 5 conseils, Google annonce également la sortie de l’authentification biométrique pour reprendre la navigation incognito. La fonctionnalité est déjà disponible sur Chrome pour iOS et est maintenant déployée sur Chrome pour Android.

Il existe plusieurs fonctionnalités de confidentialité intégrées disponibles dans les paramètres que vous pouvez activer et utiliser sur votre navigateur Chrome pour améliorer la sécurité et la confidentialité afin de rester à l’abri des menaces en ligne. Ces fonctionnalités de confidentialité incluent une protection renforcée, un contrôle des cookies, un contrôle des autorisations, des onglets de navigation privée, etc. Et une nouvelle fonctionnalité d’authentification biométrique ajoute une autre couche de sécurité à votre navigation.

Authentification biométrique dans les onglets de navigation privée

Les onglets de navigation privée sont très utiles lorsque vous souhaitez que votre navigation soit privée, mais si quelqu’un a accès à votre téléphone alors que les onglets de navigation privée sont ouverts, cette confidentialité n’est pas valide. Et pour couronner le tout, Google ajoute désormais une exigence d’authentification biométrique pour reprendre le voyage incognito.

Cela indique que lorsque la fonction biométrique est activée, lors de la reprise de tout onglet incognito ouvert, un visage ou une empreinte digitale sera demandé pour déverrouiller la page. C’est une fonctionnalité très utile qui manquait jusqu’à présent. Oui, c’était possible auparavant, mais en tant que fonctionnalité expérimentale et les utilisateurs devaient l’activer via des drapeaux chromés.

Comment activer l’authentification biométrique pour les onglets de navigation privée

La nouvelle fonctionnalité de confidentialité est déployée pour les utilisateurs d’Android. Cela indique que certains utilisateurs ont peut-être déjà reçu la mise à jour, tandis que d’autres devront peut-être attendre quelques jours de plus. De plus, la fonctionnalité est désactivée par défaut. Cela indique que vous devez l’activer manuellement avant de pouvoir commencer à l’utiliser. C’est assez simple, voici comment procéder.

Assurez-vous de mettre à jour l’application Google Chrome sur votre téléphone Android. Ouvrez le navigateur Chrome. Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit et ouvrez Paramètres. Sous Paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Confidentialité et sécurité.

Vous trouverez ici une nouvelle option « Verrouiller les onglets incognito lorsque vous fermez Chrome ». Activez-le en activant sa bascule. S’il n’est pas disponible, vous devez attendre. Une fois activé, le navigateur demandera une authentification lorsque vous reprendrez les onglets incognito.

Plus tard, si vous souhaitez le désactiver, vous pouvez suivre les mêmes étapes suivies en désactivant la bascule.

Il est important de connaître toutes les fonctionnalités de confidentialité d’un navigateur pour une navigation en toute sécurité. Vous pouvez suivre cinq conseils de confidentialité partagés par Google lui-même en vous rendant sur cette page.

