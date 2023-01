La fonction SOS d’urgence via satellite de l’iPhone 14 présentée comme un « changeur de jeu » par les équipes de recherche et de sauvetage

Apple a lancé sa nouvelle fonctionnalité SOS d’urgence via satellite pour les utilisateurs d’iPhone 14 en novembre, et nous avons déjà vu plusieurs histoires sur la fonctionnalité utilisée dans le monde réel. Une nouvelle histoire en provenance du Canada offre aujourd’hui un autre exemple de SOS d’urgence par satellite aidant à sauver la vie de deux femmes qui se sont retrouvées bloquées dans la nature après un incident sur Google Maps…

Le SOS d’urgence de l’iPhone 14 par satellite sauve la mise

Comme le rapporte le Fois Colonist, les deux femmes rentraient chez elles après un voyage en Alberta lorsqu’elles se sont perdues près de McBride, un petit village de la Colombie-Britannique, au Canada. Sur le chemin du retour, un accident a fini par fermer l’autoroute principale, alors les femmes ont consulté Google Maps pour un itinéraire alternatif.

Google Maps les a conduits à travers un détour sur une route de service à Holmes Forrest. Cette voie de desserte n’avait été que « partiellement déneigée » à la suite de multiples tempêtes de neige, ce que les femmes ignoraient lorsqu’elles s’engageaient sur la route.

Ils ont parcouru environ 20 kilomètres sur la route, selon les autorités de recherche et de sauvetage, avant de heurter un « mur de neige », indiquant où la charrue s’était arrêtée, et de rester coincé. Étant donné qu’ils étaient si loin sur une route de service dans une forêt, il n’y avait pas de service mobile disponible. L’une des femmes, cependant, avait un iPhone 14 et pensait utiliser la nouvelle fonction SOS d’urgence via satellite.

À l’aide de l’iPhone 14, ils ont pu envoyer un message et leur emplacement à un centre d’appels Apple. De là, le centre d’appels d’Apple a contacté le centre d’appels « Northern911 » au Canada, qui a ensuite activé un appel aux équipes des services d’urgence en Colombie-Britannique. Cette dernière équipe des services d’urgence a reçu un « paquet d’informations », y compris les coordonnées GPS.

Les répartiteurs de recherche et de sauvetage, y compris la Gendarmerie royale du Canada, l’équipe de recherche et de sauvetage de la Colombie-Britannique et l’équipe de recherche et de sauvetage de Robson Valley, ont pu localiser les deux femmes à l’aide des coordonnées GPS. Ils ont sorti le véhicule de la neige et l’ont aidé à faire demi-tour et à retourner vers l’autoroute.

« Un changeur de jeu »

Dwight Yochim, un cadre supérieur de British Columbia Search and Rescue, a déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait de la «première utilisation» de la nouvelle fonctionnalité en Colombie-Britannique.

Il n’y a pas de service mobile là-bas, mais l’un d’eux avait le nouveau téléphone Apple qui contient le SOS et a activé le SOS et, à ma connaissance, c’est la première utilisation du SOS en Colombie-Britannique. S’ils n’avaient pas cela, ce qui se serait passé, c’est que la famille ou leur travail aurait dit « hé, ils ne se sont pas présentés » et donc la zone de recherche aurait été de l’endroit où ils ont été vus pour la dernière fois à l’endroit où ils ‘ re censé être, et cela aurait pu être plusieurs centaines de kilomètres.

« C’est le genre de chose qui a potentiellement pu leur sauver la vie », a poursuivi Yochim. « C’est un changeur de jeu. Cette technologie a le potentiel de vraiment nous aider à sauver des vies et à réduire le temps qu’il faut pour le faire.

Pour le contexte, Yochim estime que son équipe effectue environ 1 700 à 1 800 recherches par an. Le SOS d’urgence par satellite sur l’iPhone 14 peut réduire considérablement le nombre. « Si nous savons exactement où se trouve le sujet, alors tout ce que nous avons à faire est d’entrer et de le secourir », a déclaré Yochim.

