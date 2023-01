Un astéroïde s’est approché si près de la Terre que son orbite a été définitivement modifiée

C’était fermé! Un astéroïde d’environ la taille d’un gros SUV ou plus a tourné autour de la Terre jeudi soir, nous manquant d’un peu plus de 2 000 milles. La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis a déclaré qu’il s’agissait de l’un des survols les plus proches d’un objet proche de la Terre dans l’histoire enregistrée.

Jeudi, un astéroïde est passé près de la Terre dans ce que la NASA dit être « l’une des approches les plus proches jamais enregistrées par un objet proche de la Terre ». La roche spatiale connue sous le nom de « Asteroid 2023 BU » a survolé la pointe de l’Amérique du Sud le 26 janvier à 7h27 HNE. Selon l’organisation spatiale américaine, l’objet est passé à seulement 2 200 milles de la surface de la Terre. Cette distance est 10 fois plus proche que l’altitude des satellites géosynchrones, qui sont à environ 22 000 milles.

Les astronomes estiment que l’astéroïde 2023 BU mesure entre 3,5 et 8,5 mètres de large. Alors que le survol était plus proche que quiconque depuis que nous avons commencé à regarder ces choses, la NASA dit qu’il n’a jamais été une menace directe pour la Terre. S’il avait été sur une trajectoire de collision, sa taille l’aurait vu se transformer en une boule de feu flamboyante qui se serait surtout désintégrée avant de toucher le sol – un spectacle de lumière fantastique, mais pas très dangereux.

« Ce petit astéroïde serait [have turned] dans une boule de feu et en grande partie [disintegrated] sans danger dans l’atmosphère, certains des plus gros débris tombant potentiellement sous forme de petites météorites », a déclaré la NASA.

L’astéroïde est un objet relativement nouveau, découvert seulement à son approche samedi dernier, d’où la désignation BU 2023. Il a été repéré par Gennadiy Borisov depuis un observatoire de Crimée, et des astronomes du monde entier l’ont également repéré.

Le système d’évaluation des risques d’impact Scout du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a rapidement calculé l’orbite de l’astéroïde en utilisant les données limitées des observatoires. Scout a déterminé qu’il manquerait la Terre, ferait le tour de la planète et reviendrait dans l’espace lointain.

« Scout a rapidement exclu 2023 BU en tant qu’impacteur, mais malgré les très rares observations, il a néanmoins été en mesure de prédire que l’astéroïde ferait une approche extraordinairement proche de la Terre », a déclaré Davide Farnocchia, développeur de Scout et ingénieur du JPL. « En fait, il s’agit de l’une des approches les plus proches d’un objet géocroiseur connu jamais enregistrée. »

L’astéroïde est passé si près que la NASA s’attend à ce que son orbite régulière autour du Soleil soit modifiée de façon permanente. Avant la rencontre rapprochée, le parcours de l’objet autour du Sol était approximativement circulaire, avec une année de 359 jours. Désormais, son orbite sera elliptique, se déplaçant à peu près à mi-chemin entre les trajectoires solaires de la Terre et de Mars. En raison de ce changement, il faudra maintenant 425 jours à l’astéroïde pour orbiter autour du Soleil.

Bien que l’astéroïde 2023 BU ne représentait pas une menace réelle, son quasi-accident nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans le système solaire. Des objets plus gros pourraient potentiellement mettre fin à la vie sur Terre lors d’une collision catastrophique.

Les astrophysiciens et les scientifiques de la NASA sont vigilants et conscients de ce danger, c’est pourquoi l’agence spatiale a développé un système pour éloigner les plus grosses roches spatiales d’une trajectoire de collision en y écrasant un vaisseau spatial.

L’année dernière, le DART (Double Asteroid Redirection Test) a réussi à ralentir de 32 minutes le « moonlet » de 160 mètres d’un astéroïde non menaçant. L’impact s’est avéré suffisant pour faire tomber de gros rochers d’une trajectoire de collision avec la Terre. L’agence spatiale a déclaré que ralentir l’orbite de plus de 73 secondes aurait été un succès.