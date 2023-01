Satechi lance Pro Hub Slim pour M2 Pro/Max MacBook Pro et M2 MacBook Air

Après le M1 Pro/Max MacBook Pro lancé fin 2021 avec le retour de plus d’E/S, Satechi a lancé ses Pro Hub Mini et Max pour offrir encore plus de connectivité. Maintenant, la société a lancé son Pro Hub Slim pour offrir uniquement la connectivité dont vous avez besoin pour MacBook Pro et Air dans un design minimal.

Les ports du MacBook Pro 2023 (et 2021) incluent HDMI, un lecteur de carte SDXC, une prise casque et MagSafe ainsi que trois ports USB-C/Thunderbolt 4. Pendant ce temps, le MacBook Air 2022 ne dispose que de deux ports USB-C/Thunderbolt, MagSafe et d’un port casque.

Les Pro Hub Mini (révisés) et Max (révisés) de Satechi offrent une excellente solution pour ceux qui veulent/ont besoin d’Ethernet, USB-A, et plus encore.

Mais si vous voulez juste les anciens ports USB-A, USB-C, HDMI et emplacements pour carte SD, Satechi a lancé un hub encore plus mince qui affleure avec le MacBook Pro et Air dans des couleurs assorties – le Pro Hub Slim.

Caractéristiques du Satechi Pro Hub Slim

1 x USB-C (USB 4) – charge jusqu’à 100 W, sortie d’affichage 6K 60 Hz et données 40 Gbps

1x port de données USB-C – jusqu’à 10 Gbit/s

2 ports de données USB-A – jusqu’à 10 Gbit/s

Emplacements pour cartes SD/microSD – UHS-I jusqu’à 104 Mo/s, utilisables simultanément

Laisse la charge MagSafe accessible

Le Pro Hub Slim est désormais disponible en argent, gris sidéral et minuit. En plus d’être conçu pour les MacBook Pro M2 Pro/Max et MacBook Air M2, le Pro Hub Slim fonctionne avec les ordinateurs portables MacBook Pro M1 Pro/Max à partir de 2021 et tout autre MacBook à partir de 2017.

Le nouveau hub est au prix de 79,99 $ mais Satechi fait un 20 % de réduction sur la promotion pour le lancement avec code « SLIM20” à la caisse.

Voici un aperçu du Pro Hub Slim en gris sidéral et de la finition minuit exclusive du MacBook Air :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :