Le téléphone Realme Coca-Cola est réel, mais il y a un hic

Il y a quelques jours, un rendu intrigant montrant un «smartphone Coca-Cola» est apparu sur le Web. À travers le rendu, nous avons remarqué certaines similitudes avec un smartphone Realme récemment sorti. Cependant, il n’a pas été possible de confirmer que l’appareil est un smartphone Realme. Ce n’était pas le passé. Aujourd’hui, Realme a publié un court clip sur Twitter qui fait allusion à sa collaboration avec Coca-Cola. Le Realme Coca-Cola semble arriver bientôt, mais apparemment, ce n’est pas un tout nouveau téléphone.

Téléphone Realme Coca-Cola confirmé

La marque s’est rendue sur Twitter pour poster un petit clip vidéo avec le sous-titre « Quelque chose d’excitant bouillonne ! ». Nous pouvons voir un téléphone dans le fond rougeâtre et le pétillement présent sur les boissons gazeuses comme Coca-Cola.

La société a également mis en place une page d’événement sur son site Web indien avec le même arrière-plan. Cependant, il est livré avec le texte « Realme est prêt à devenir vraiment rafraîchissant ». Sur la même page, il est possible de repérer une bouteille avec le pétillement de la boisson en forme de Realmeow. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit de la mascotte et du directeur des tendances de Realme. Il contient le texte « Préparez-vous à dire Cheers For Real ». Désormais, impossible de nier un partenariat entre les deux marques pour un téléphone Realme Coca-Cola.

Compte tenu du rendu divulgué, nous sommes sur le point de voir un smartphone Realme 10 ou Realme 10 Pro rebaptisé. Il est courant de voir ce type de partenariat déboucher sur des smartphones en édition spéciale. Cependant, cela fait un moment depuis le dernier partenariat impliquant une marque de boissons et un fabricant de smartphones. Nous sommes curieux de voir quels goodies viendront avec ce Realme Coca-Cola. Peut-être un cadeau pour Coca-Cola gratuit ? Peut-être pas, mais nous pouvons nous attendre à des stickers et des étuis spéciaux. Honnêtement, le rendu confirme un design voyant avec la marque Coca-Cola. Cette conception éloignera les utilisateurs dédiés de smartphones, mais peut être bonne pour les fans de Coca-Cola.

Le Realme 10 Pro+ est le plus fantaisiste du trio, nous pensons donc que c’est le bon candidat pour le relooking de Realme Coca-Cola. L’appareil est livré avec Dimensity 1080, dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, d’un appareil photo de 108 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Évidemment, cela ne viendra pas comme Realme Coca-Cola, nous nous attendons à quelque chose comme « Realme 10 Pro+ Coca-Cola Edition ».

Voyons maintenant quelle marque va contrer avec un téléphone Pepsi.